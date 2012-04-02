С 1 апреля можно не платить за парковки (не шутка)

Оплата парковки автомобилей в местах, где еще не установлены паркоматы, может осуществляться только по безналичке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил начальник Управления благоустройства территорий и коммунального обслуживания Минрегионстроя Украины Александр Игнатенко.

«Решение, которое было принято правительством относительно обязательного внедрения паркоматов, к сожалению, не будет выполнено на местах» - сказал он и отметил, что в Украине на сегодняшний день всего 5% мест для парковки оборудованы паркоматами.

«С 1 апреля, мы считаем, если отсутствует паркомат, то люди могут не платить», - сказал А.Игнатенко.

Он объяснил, что с 1 апреля места для парковки, которые не обустроены должным образом, находятся вне закона.

В то же время, поскольку места для парковки считаются элементом благоустройства, оплата парковки является обязательной, однако парковщик может требовать оплатить парковку только по безналичному расчету, в частности, через банк.

«Если место для парковки не оборудовано, то вины автовладельца в этом нет. Мы понимаем так, если не оборудовано место, то не нужно платить стоимость тех услуг, которые включают его содержание», - сказал А.Игнатенко.

В свою очередь, заместитель директора КП “Киевтранспарксервис” Денис Салобаенко сказал, что только 22 марта стало известно, какие именно паркоматы нужно устанавливать. «Отсрочка, которая нам давалась на три месяца, физически нам не позволяла установить паркоматы», - сказал он.

Как отметил А.Игнатенко, органы местного самоуправления Запорожья все парковки в городе вообще сделали бесплатными.

Как сообщал УНИАН, правительство отложило до 1 апреля обязательное установление паркоматов или автоматических въездных-выездных терминалов, которые должны были быть установлены не позже 1 января 2012 года (в соответствии с постановлением № 1342 от 2009 года).