Порошенко принял предложение, от которого нельзя было отказаться, на условиях, которые нельзя выполнить

Эпопея с затянувшимся назначением Петра Порошенко на пост министра экономики, наконец, обрела свое логическое завершение. Исчерпав все лимиты выдерживания пауз, экс-министр иностранных дел, экс-секретарь СНБО и глава Совета НБУ сделал то, чего, по сути, не мог не сделать. В добрый путь.

Но, заходя в Кабмин, Порошенко не закрыл за собой дверь. Чтобы была возможность выйти, громко этой дверью хлопнув. Как истинный почитатель китайской народной мудрости, Петр Алексеевич принял предложение, от которого невозможно было отказаться, на условиях, которые невозможно будет выполнить.

Сначала в «Коммерсанте», затем – у себя на страничке в Фейсбуке, он опубликовал свою программу действий на посту главы Минэкономики. При чем, недвусмысленно намекнул, что эта программа, которую он представил президенту, и полномочия по ее реализации как бы являются условиями для его работы на Грушевского. При этом сама программа, носящая пока что декларативный характер (в ней обозначены направления движения, а не конкретные шаги), однозначно предполагает существенное вмешательство Петра Алексеевича в деятельность его новых коллег по правительству Азарова.

Дело в том, что Министерство экономики не является субъектом законодательной инициативы. То есть, пожелав что-то улучшить или урегулировать в экономике страны на законодательном уровне, Порошенко не сможет внести в Раду соответствующий законопроект на рассмотрение самостоятельно – он может представить такой проект своим коллегам-министрам, и лишь на заседании Кабмина утвердить его и подать от имени всего КМ. А это означает, что, во-первых, Порошенко будет настаивать на необходимости принятия нужных для реализации его программы решений, ссылаясь на президента, который, приняв его программу при назначении, как бы дал новоназначенному министру условный карт-бланш, во-вторых – это уже судя из самой программы действий – Петр Алексеевич планирует довольно бесцеремонно вмешиваться в функциональные обязанности и зоны полномочий других членов правительства.

Смотрим программу:

«А. Прозорість економічної політики Впровадження європейських стандартів, виведення економіки з тіні. 1. Прозора, спрощена і зрозуміла система державних закупівель» - в настоящее время Минэкономики не занимается госзакупками. Они отчасти разбросаны по всем министерствам и ведомствам, а глобально курируются Минфином.

«2. Відкрита публікація статистичних показників економічного розвитку в загальнонаціональному, регіональному та галузевому розрізах за міжнародними стандартами. Забезпечення громадськості та інвесторів інформацією щодо поточного економічного стану. Приведення системи показників економічного розвитку до єдиних європейських стандартів». - здесь Петр Алексеевич обладает безусловными правами научить правильно работать подотчетную ему Госслужбу статистики, но, ему пока не подчиняется участвующий в принятии подобных решений Госкомтайн.

«3. Оцінка дій виконавчих органів щодо впливу на ВВП. Обов’язкова експертиза Мінекономіки фінпланів державних компаній та підприємств, оприлюднення їх фінансової звітності». - тут Министерство экономики покусится на права и обязанности НАКов, Министерства промышленной политики, самого премьер-министра и немножко – КРУ.

«В. Свобода підприємницької діяльності Підтримка національного виробника, забезпечення сприятливого ділового клімату, створення нових кваліфікованих робочих місць. 4. Захист бізнесу від силового тиску, ліквідація можливостей безпідставного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність. Введення фінансової відповідальності за завдання економічної шкоди». - здесь Порошенко заходит на территорию одновременно Госкомпредпринимательства, МВД, Минфина (особенно в части деятельности Налоговой Администрации) и даже СБУ (где есть отдел по борьбе с экономическими преступлениями).

«5. Спрощення системи реєстрації прав власності. Відкритий доступ до ЄДРПОУ. Організація роботи чиновників з підприємцями за принципом «прозорого офісу». - в очередной раз Минэкономики будет работать за Минфин, а еще – за Минюст.

«6. Дерегуляція ведення бізнесу, скорочення переліку, спрощення порядку та зниження вартості надання послуг органами державної влади та державними підприємствами». - тут к советам Петра Алексеевича придется прислушаться его заклятому другу Михаилу Бродскому.

«7. Реформування ринків енергетичних та продовольчих ресурсів у відповідності із європейськими стандартами та критеріями екологічної безпеки». - Минтопэнерго, крупные госмоноплии, Госрезерв и Министерство экологии и природных ресурсов, а также Минздрав будут счастливы выполнить рацпредложение «большого брата» из Минэкономики.

«С. Ефективність використання ресурсів Забезпечення конкурентної спроможності національної економіки. Вирівнювання макроекономічних дисбалансів. 8. Трансформація системи національних проектів у перелік пріоритетних напрямків державної підтримки інвестицій, зокрема у сферах енергозбереження та диверсифікації джерел постачання енергоресурсів». - нацпроектами занимается Каськив. Для которого, судя по всему, у Порошенко заготовлена конструктивная критика. А энергоресурсы как таковые – парафия Минтопэнерго, и отчасти Минприроды.

«9. Дієва підтримка експорту шляхом впровадження системи експортного кредитування та страхування ризиків, політичної підтримки українських виробників на зовнішніх ринках». - тут Минэкономики должно «помочь» в работе целому набору государственных регулирующих органов (видимо, в том числе и Нацбанку), опять-таки Минфину и Гостаможне.

«10. Захист внутрішнього ринку від несумлінної конкуренції з боку іноземних виробників у відповідності з нормами та правилами СОТ. Протидія надходженню на український ринок недоброякісної та небезпечної продукції». - здесь Минэкономики будет исправлять недоработки Антимонопольного комитета и писать шпаргалки Министерствам иностранных дел, здравоохранения и органам защиты прав потребителей.

«11. Створення цивілізованих умов для земельної реформи, які забезпечуватимуть захист прав власності земельних ділянок, сприятимуть розвитку сільськогосподарського виробництва та залученню інвестицій в аграрний сектор. Законодавче врегулювання мінімальної ціни на землю та забезпечення розвитку інфраструктури села». - ни у кого и сомнений нет, что и в Госкомземе, и в Министерстве аграрной политики найдется, на что обратить внимание Петру Алексеевичу. Непаханое поле земельной реформы без Минэкономики точно не вспахать.

«12. Докорінне реформування системи державних резервів стратегічних ресурсів». - ясное дело, что без мудрых решений, написанных в Министерстве экономики, не смогут эффективно работать СНБО, аппарат премьер-министра, пул советников президента и Госрезерв (в который-то раз!).

…Фактически, как видим, Порошенко огласил свой план стать «властью во власти» - то есть, заняться глобальным реформированием всей работы половины отечественных госчиновников, ведомств и министерств. Которые не подотчетны и формально не подчинены его нынешней должности.

Бессмысленно полагать, что Порошенко настолько наивен, что думает, будто его коллеги-министры и прочие государственные топ-менеджеры первой линии безропотно подчинятся его реформаторской воли, и с радостными возгласами «Петя, наконец-то кто-то сказал нам, что делать», займутся воплощением идей и планов новоназначенного министра.

Де-факто, Порошенко оставил себе возможность, наткнувшись на непреодолимое сопротивление коллег «новым веяниям», выйти из Кабмина, чей порог он так долго не решался переступить. Мол: вот, я попытался сделать то, что было нужно. Они не поняли меня. Виктор Федорович, они меня кинули, они вас кинули. Я не устал, но ухожу.

С точки зрения дипломатии, очень здравый (и даже ожидаемый для тех, кто лично знаком с Порошенко), ход. Но Петру Алексеевичу стоит поостеречься того факта, что Виктор Федорович – тоже, позволю себе фривольность, не вчера родился. И в ответ на прогнозируемый демарш министра экономики может взять, да и предложить совсем другое кресло… Но о таком вслух говорить не принято.

Михаил Ганницкий