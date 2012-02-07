Представителя «Репортеров без границ» в Украине ударили кулаком в лицо

Представителя международной журналистской организации «Репортеры без границ» в Украине Оксану Романюк ударили кулаком в лицо, мешая снимать на мобильный телефон застройку под домом, где она живет. Об этом она сообщила членам движения «Стоп цензуре!».

Как рассказала госпожа Романюк "Телекритике", инцидент произошел ночью с 6 на 7 февраля, когда неизвестные лица проводили строительные работы под домом на проспекте Свободы, 24 в Киеве (жилой массив Виноградарь). Застройщики устанавливают под домами Мафы (малые архитектурные формы), вырезая деревья и пытаясь расположить Мафы на детской и спортивной площадках. Против застройки вышли протестировать несколько жителей, в том числе и госпожа Романюк, а застройщики окружили их плотным кольцом. Госпожа Романюк попросила их показать документы, после чего началась стычка.

«Я снимала их на мобилку, с целью потом разместить эту информацию в СМИ и в социальных сетях. Я сообщила, что я журналист, но удостоверения у меня с собой не было. Застройщики мне всячески препятствовали, заслоняли камеру, мобилку вырывали из рук, толкали, наконец ударили кулаком в лицо», - рассказала госпожа Романюк.

В конечном итоге, местным жителям, которые присоединились к протестующим, с помощью милиции удалось остановить действия застройщиков.

Оксана Романюк написала заявление в милицию. «Они составили протокол и отпустили нападавшего», - прибавила она.

По ее словам, застройщик посоветовал жителям прекращать протесты, поскольку имеет разрешение на застройку от управления благоустройства Киевской городской государственной администрации.

По словам юриста Института массовой информации Романа Головенко, действия нападающего могут расцениваться как препятствование профессиональной журналистской деятельности, ведь он был предупрежден о том, что Оксана Романюк является журналисткой, которая непосредственно осуществляла свои профессиональные обязанности (снимала событие). Кроме того, госпожа Романюк предупреждала и нападающего, и милиционеров о том, что, мешая ей снимать, они нарушают 171-ю статью Уголовного кодекса Украины.