Музыканты призывают платить за их творчество, это - «как сдобная булка»

Музыканты отмечают, что их творчество - это продукт, в производство которого они вкладывают время и деньги, и призывают платить за него.

Такое мнение они высказали в ходе опроса Института Горшенина, проведенного в преддверии проводимого институтом 8 февраля круглого стола «Соблюдение авторских прав: пережиток прошлого или признак цивилизованного общества?».

Музыкант и шоу-мен Олег МИХАЙЛЮТА (Фагот из группы «ТНМК») отметил, что процесс производства музыкального контента – это такой же коммерческий процесс, как и творческий. «Сдобная булка делается, по сути, так же: покупаются ингредиенты, включается мастерство повара, его душа, профессионализм, какие-то технические факторы, и в итоге получается булка. Точно так же и с песней: музыкант покупает инструменты, платит за электричество. Он изготавливает песню, а потом она оказывается на файлообменнике, и ни у кого не возникает мысли, что это – продукт, на который были потрачены деньги и время», - отметил он.

«Если ты уважаешь музыканта, тебе нравится его песня, у тебя подсознательно должно быть желание заплатить хотя бы 5 или 10 центов, и тогда всё у нас нормализуется. А у нас получается не борьба за авторское или интеллектуальное право, а борьба двух кланов: тех, которые хотят развития, и тех, которые его не хотят. Потому что если мы всё начнём воровать друг у друга, то процесс развития остановится очень быстро», - считает музыкант.

В свою очередь, музыкальный продюсер певицы Алены ВИННИЦКОЙ Сергей БОЛЬШОЙ высказал мнение, что нашей стране необходимо в первую очередь привести закон об авторском праве в соответствие с европейскими нормами и мировой практикой. «А именно – авторское право на аудио-визуальный продукт и цифровой контент. Не меньшее значение имеет и организация Государством работы по исполнению этого закона», - считает он.

При этом С.БОЛЬШОЙ отметил, что к существованию файлообменников в Интернете, в принципе, относится хорошо. «Потому что обмен информацией - необходимая составляющая как общения, так и нашей работы. Другой вопрос, что контент этих файлообменников должен быть лицензирован, защищен авторским правом, государственными службами и общественными организациями. Это обязательно. Это то, за что сейчас в Украине борются и артисты, и правообладатели», - сказал продюсер.

Как сообщал УНИАН, милиция 31 января закрыла крупнейший украинский портал файлообмена EХ.ua. На этом ресурсе все желающие могли бесплатно загружать фильмы, музыку, программное обеспечение.

Правоохранительные органы заявляют, что ресурс нарушал законодательство о защите авторских прав, хотя сотрудники сайта утверждают, что все вопросы с правообладателями законодательно урегулированы.

После закрытия EX.UA пользователи Интернет в знак протеста массово атаковали сайты МВД, Президента, правительства, Партии регионов, Нацбанка, СБУ и др.

2 февраля милиция отозвала требование о блокировании портала EХ.ua.

3 февраля веб-ресурс EX.ua частично возобновил свою работу.