На трассе Киев-Одесса после столкновения с Daewoo загорелся BMW

В ДТП на Киевщине один человек погиб, четверо получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ МВД Украины, около полуночи, на 67 км автодороги Киев – Одесса, в смт Гребенки Васильковского района Киевской области, водитель автомобиля «Daewoo nexia» во время выезда с территории АЗС на главную дорогу не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «BMW-520», после чего последний загорелся.

В результате ДТП водитель автомобиля «Daewoo» погиб на месте происшествия, а водитель и двое пассажиров автомобиля «BMW» получили телесные повреждения. Позже за медицинской помощью обратилась еще одна пассажирка «BMW».

Продолжается следствие.