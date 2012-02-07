На трассе Киев-Одесса после столкновения с Daewoo загорелся BMW
10:38, 07 февраля 2012Разное
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Один погибший, четверо раненых
В ДТП на Киевщине один человек погиб, четверо получили травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ МВД Украины, около полуночи, на 67 км автодороги Киев – Одесса, в смт Гребенки Васильковского района Киевской области, водитель автомобиля «Daewoo nexia» во время выезда с территории АЗС на главную дорогу не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «BMW-520», после чего последний загорелся.
В результате ДТП водитель автомобиля «Daewoo» погиб на месте происшествия, а водитель и двое пассажиров автомобиля «BMW» получили телесные повреждения. Позже за медицинской помощью обратилась еще одна пассажирка «BMW».
Продолжается следствие.
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