Каждый третий хочет выучить иностранный язык (опрос)

Почти 32% украинцев в этом году поставили себе главной целью изучить иностранный язык.

Об этом свидетельствуют результаты опроса интернет-пользователей, проведенного Лабораторией “Сделай себя сам”, которая действует в информационном агентстве УНИАН.

Согласно результатам опроса, 31,7% респондентов планируют в этом году выучить иностранный язык.

17,1% респондентов своей основной задачей на 2012 год считают поиск новой работы, 14,6% надеются найти любимого человека, 9,8% опрошенных совершат путешествие в другую страну, 7,3% нацелены на то, чтобы избавиться от вредной привычки. В то же время, такое же количество опрошенных в этом году планирует исправиться и больше времени уделять друзьям и семье.

По 4,9% планируют стать более пунктуальными и придерживаться распорядка дня.

И только 2,4% опрошенных планируют усовершенствовать свои спортивные навыки, научившись плавать или же кататься на велосипеде.

Никто из опрошенных не ставит себе целью в этом году завести домашнее животное.