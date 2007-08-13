Путин и князь Монако сплавились по Енисею (3 фото)

Президент России Владимир Путин и правящий князь Монако Альбер II совершили 48-километровый сплав по сибирской реке Енисей. После посещения раскопок древнеуйгурской крепости Пор-Бажын, расположенной на острове озера Тере-Холь, Владимир Путин и князь Альбер на вертолете перелетели верховья Енисея и сплавились по порожистой части реки на лодках.

Лодки два раза садились на пороги, сплавляющимся приходилось сходить и сталкивать их руками.

Общая протяженность сплава составила 48 километров.

Президент России и князь Монако осмотрели летнюю стоянку староверов, семья которых, состоящая из отца, матери, девяти сыновей с женами и детьми и пятью дочерьми с мужьями и детьми живут в этом районе много лет.

Во время сплава Путин и Альбер Второй ловили рыбу. Князь Монако поймал среднего размера тайменя, а Владимир Путин хариуса и ленков.

РИА "Новости"