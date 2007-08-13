В Крыму впервые за много лет волк напал на людей

Впервые за много лет в Крыму зафиксирован случай нападения волка на человека.

В эти выходные на одной из ферм в Первомайском районе автономии волк набросился на мужчину и женщину, сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в АРК.

Сначала волк напал на сторожа фермы, но мужчина, вовремя сориентировавшись, отбился палкой от нападающего животного и заскочил в здание, закрыв за собой дверь. Однако этим происшествие не ограничилось. Хищник, обежав строение, набросился на пожилую женщину (1937 год рождения). Волка застрелил вовремя подоспевший егерь.

В результате случившегося оба пострадавших - и мужчина, и пожилая женщина - с травмами различной степени тяжести (рваные раны лица, лобной части и предплечий) были доставлены в Первомайскую центральную районную больницу.

Тело животного было отправлено в санэпидемстанцию для экспертизы на признак бешенства. «Почему волк напал именно на людей, не смотря на то, что на ферме были животные (поросята, коровы, телята), остается непонятным», - отметили в крымском Главке МЧС.