Старт и экипаж шаттла Endeavour (19 фото)

Американский космический корабль многоразового использования "Эндевор" с семью членами экипажа на борту успешно стартовал сегодня с космодрома НАСА на мысе Канаверал (штат Флорида). Запланирована его стыковка с Международной комической станцией в пятницу, 10 августа. Шаттл доставит к МКС новый сегмент несущей конструкции станции весом около 2,5 тонн.

На данный момент план полета "Эндевора" составляет 11 суток, в ходе которых запланированы три выхода астронавтов в открытый космос. В задачу экипажа входит ремонт одного из ориентационных гироскопов МКС, который после поломки был отключен в октябре прошлого года.

За время полета "Эндевора" запланирован минимум один (максимум – три) 20-минутный сеанс связи для школьников, в течение которого находящиеся на орбите астронавты расскажут детям о работе на борту шаттла и проводимых экспериментах в космосе.