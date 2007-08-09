Старт и экипаж шаттла Endeavour (19 фото)
15:21, 09 августа 2007
Разное
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Полёт рассчитан на 11 суток
Американский космический корабль многоразового использования "Эндевор" с семью членами экипажа на борту успешно стартовал сегодня с космодрома НАСА на мысе Канаверал (штат Флорида). Запланирована его стыковка с Международной комической станцией в пятницу, 10 августа. Шаттл доставит к МКС новый сегмент несущей конструкции станции весом около 2,5 тонн.
На данный момент план полета "Эндевора" составляет 11 суток, в ходе которых запланированы три выхода астронавтов в открытый космос. В задачу экипажа входит ремонт одного из ориентационных гироскопов МКС, который после поломки был отключен в октябре прошлого года.
За время полета "Эндевора" запланирован минимум один (максимум – три) 20-минутный сеанс связи для школьников, в течение которого находящиеся на орбите астронавты расскажут детям о работе на борту шаттла и проводимых экспериментах в космосе.
|Экипаж шаттла Эндевор: командир Скотт Келли, пилот Чарльз Хобо, специалисты Ричард Мастраччо, Трейси Колдуэлл, Барбара Морган, Дэвид Вильямс, Элвин Дрю.
|Астронавт Канадского космического агентства Дейв Вильямс (Reuters)
|Астронавт-специалист Ричард Мастраччо (AP Photo/NASA)
|Командир шаттла Эндевор Скотт Келли (AP Photo/NASA)
|Астронавт-специалист Трейси Колдвелл (AP Photo/NASA)
|Пилот Чарльз Хобо (AP Photo/NASA)
|Учительница Барбара Морган и астронавт-специалист Элвин Дрю. (Photo AFP)
|Астронавт Канадского космического агентства Дейв Вильямс (Reuters)
|Астронавт-специалист Трейси Колдвелл (AP Photo/NASA)
|Командир Скотт Келли и астронавт Элвин Дрю перед посадкой в корабль
|Астронавты-специалисты Трейси Колдвелл и Барбара Морган перед входом в космический корабль (NASA TV/Reuters)
|Готовы к старту
|Члены экипажа Эндевора на мониторинге в Космическом центре НАСА им. Кеннеди (Reuters/NASA)
|Экипаж шаттла Эндевор (Reuters)
|Старт шаттла Эндевор (Photo Reuters)
|Старт шаттла Эндевор (AP Photo)
|Старт шаттла Эндевор (AP Photo)
|Старт шаттла Эндевор (AP Photo)
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