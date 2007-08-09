Старт и экипаж шаттла Endeavour (19 фото)

15:21, 09 августа 2007
Разное
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Полёт рассчитан на 11 суток

Американский космический корабль многоразового использования "Эндевор" с семью членами экипажа на борту успешно стартовал сегодня с космодрома НАСА на мысе Канаверал (штат Флорида). Запланирована его стыковка с Международной комической станцией в пятницу, 10 августа. Шаттл доставит к МКС новый сегмент несущей конструкции станции весом около 2,5 тонн.

На данный момент план полета "Эндевора" составляет 11 суток, в ходе которых запланированы три выхода астронавтов в открытый космос. В задачу экипажа входит ремонт одного из ориентационных гироскопов МКС, который после поломки был отключен в октябре прошлого года.

За время полета "Эндевора" запланирован минимум один (максимум – три) 20-минутный сеанс связи для школьников, в течение которого находящиеся на орбите астронавты расскажут детям о работе на борту шаттла и проводимых экспериментах в космосе.

Экипаж шаттла Эндевор: командир Скотт Келли, пилот Чарльз Хобо, специалисты Ричард Мастраччо, Трейси Колдуэлл, Барбара Морган, Дэвид Вильямс, Элвин Дрю.

Астронавт Канадского космического агентства Дейв Вильямс (Reuters)
Астронавт-специалист Ричард Мастраччо (AP Photo/NASA)
Командир шаттла Эндевор Скотт Келли (AP Photo/NASA)
Астронавт-специалист Трейси Колдвелл (AP Photo/NASA)

Пилот Чарльз Хобо (AP Photo/NASA)
Учительница Барбара Морган и астронавт-специалист Элвин Дрю. (Photo AFP)

Астронавт Канадского космического агентства Дейв Вильямс (Reuters)
Астронавт-специалист Трейси Колдвелл (AP Photo/NASA)

Командир Скотт Келли и астронавт Элвин Дрю перед посадкой в корабль
Астронавты-специалисты Трейси Колдвелл и Барбара Морган перед входом в космический корабль (NASA TV/Reuters)
Готовы к старту
Члены экипажа Эндевора на мониторинге в Космическом центре НАСА им. Кеннеди (Reuters/NASA)
Экипаж шаттла Эндевор (Reuters)

 

Старт шаттла Эндевор (Photo Reuters)
Старт шаттла Эндевор (AP Photo)
Старт шаттла Эндевор (AP Photo)
Старт шаттла Эндевор (AP Photo)
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