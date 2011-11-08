Если Янукович осуждает сталинизм, то должен инициировать уголовную ответственность за его пропаганду

7 ноября коммунисты Украины в очередной раз отпраздновали годовщину революции и вторично торжественно открыли в Запорожье памятник Иосифу Сталину. Первый, открытый в 2010 году в Новогоднюю ночь, взорвали неизвестные. Более того, в рамках празднования 70-летия парада 1941 года на Красной площади в Севастополе были запущены автобусы с портретами советского тирана, которые в течение месяца должны курсировать городом. Все это проводится в рамках проекта «Автобус победы», организованного общественными деятелями в столице российского государства. После того, как в Украине к власти пришли «регионалы», пророссийские партии и организации при молчаливом согласии правительства копируют все то, что происходит в соседней России.

Вследствие этого мы чуть ли не единственная страна в мире, где в одном городе стоит памятник многомиллионным украинским жертвам, а в другом - их палачу. Имею ввиду, памятник жертвам Голодомора в Киеве и бюст Сталина в Запорожье. Хотел бы напомнить современной украинской власти во главе с президентом, которая заявляет о своей интеграции в европейское сообщество, что в ЕС Сталина считают тираном и осуждают его политику, а 23 августа (с 2009 года) считается Днем памяти жертв сталинизма и нацизма. Поэтому когда Виктор Янукович в апреле 2010 года, накануне открытия первого бюста Сталина, заявлял, что все спорные вопросы нужно решать демократическим путем, отмечая, что он вместе с мэром Запорожья сошелся во мнении о необходимости проведения в городе референдума по этому поводу, - должен был бы это учесть. В действительности же никаких референдумов не проводили. Бюст торжественно был открыт, а затем - разрушен.

И вот теперь очередная попытка коммунистов увековечить тирана снова нашла согласие руководства государства. Насколько мне известно, президент проигнорировал письмо Общественного комитета памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг с просьбой запретить пускать в Севастополе автобусы с портретом советского тирана, которые в народе окрестили «сталинобусами».

Интересно, что чиновники и тогда, и теперь утверждают, что, мол, это партийная земля коммунистов, поэтому они имеют право на ней ставить памятники, кому пожелают. Вот, что сказал по этому поводу министр Дмитрий Табачник на одном из круглых столов: «Местная община имеет право строить за свои деньги памятник, кому она желает. Власть не имеет права запрещать людям поклоняться любым идеологическим канонам, хотя должна приостанавливать попытки навязать эти каноны другим».

Как по мне, логика абсурдна. Если, скажем, завтра я с друзьями создам партию и возле своего офиса мы поставим бюст Усаме бен Ладену, то это будет наша воля и наше право? Интересно, как на это отреагируют в правительстве или соседние страны? Думаю, мы попадем в неприятную ситуацию.

Конечно, Виктор Федорович изучал историю по советским учебником, как и все в те времена. Но почему бы ему не попытаться хотя бы почитать настоящую историю своего народа и сделать собственные выводы по этому вопросу? Пока высказываниям Януковича не хватает последовательности. Так, в апреле он говорил о референдуме в Запорожье, а в октябре 2010 года, встречаясь с премьер-министром Канады Стивеном Харпером, сказал следующее: «Это ужасное событие в истории украинского народа (Голодомор), в истории соседних с Украиной народов - Белоруссии, России, Казахстана, это действительно было целенаправленное преступление против собственного народа, и люди, которые погибли во время Голодомора, огромное количество людей, это были наши предки. Это люди, которых потеряла страна, потеряли семьи, и эта память для современного общества остается святой. Мы всегда будем осуждать тот сталинский режим, который в те годы совершил это преступление».

Поэтому непонятно, как можно говорить о преступлениях против собственного народа, осуждении сталинского режима и при этом позволять открывать ему памятник и пускать автобусы с его портретом, прикрываясь референдумами и демократией? Где же последовательность, которую господин президент пропагандировал во время своей избирательной кампании («Тому що послідовний»)?

Недавно по поводу этих событий разговаривал со своим другом - историком из Германии Манфредом Целлером. Он меня буквально засыпал вопросами вроде: как можно ставить в стране памятник тирану, чей режим вместе с гитлеровским был осужден европейским сообществом? Неужели граждане на востоке Украины настолько не знают свою историю, ведь там погибали сотни тысяч украинцев от голода? Почему власть не реагирует на такие действия отдельных политических сил?

Я пересказал историку лукавые слова чиновников о правах людей ставить памятники своим политическим кумирам. Удивлению Манфреда не было предела. «Мне трудно представить, чтобы у нас в Германии какая-то партия или кто-то из физических лиц решил поставить памятник Гитлеру. Думаю, этой партией сразу же занялись бы правоохранительные органы и она была бы закрыта, а ее лидеры были бы заключены. Это анархия, когда творится такое в стране», - сказал он.

Я заметил, что у них в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи, а у нас нет. «А что вам мешает их принять? Вы же постоянно заявляете о желании вступить в ЕС», - ответил Манфред. Я объяснил ему, что над нашей страной до сих пор тяготеет советское прошлое. Хотя большинство людей против такого безобразия, а власть, к сожалению, не может определиться по этому вопросу.

Историк так и не понял, что тут у нас происходит и почему у нас такая «политическая элита».

И действительно, если господин Янукович на встречах с иностранными политиками осуждает сталинский режим, то почему бы ему не выступить с законодательной инициативой об уголовной ответственности за его пропаганду. И тем самым подкрепить свои слова конкретным делом ...

Владимир Гинда, историк