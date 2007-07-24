Политики и их комплексы

Реплика (из форума) Вы уже видели ЭТО? Хе-хе. Вот – точно видели: «Я повертаюся, щоб навести лад у країні!» Или: «...І без війни переможе всю чуму». Или: «Помаранчеві політики прос...ли всю економіку».

Это они, новые шедевры наших, хе-хе, политиков. А знаете, почему на хе-хе пробило? Нет, не курила. Нет, есть не хочется. Это я Масяню вспоминаю. Этот ее полуистеричный-полуидиотский смех пробивает, когда эту шедевральну политику или политические шедевры пересматриваю. И что интересно – каждый будто свои комплексы скрытые и явные обнаруживает.

Партия Януковича шарманку не сменила. Мол, оранжевые политики всё проср... ну об этом мы уже вспоминали. А сам Виктор Федорович – символ стабильности, сильной экономики. Властитель, крепкий хозяин, в конечном итоге.

Юлия Владимировна – это просто нежный вампир, который пьет сладкую голубую кровь Партии регионов, так же, как Партия регионов высасывает из вен тех же оранжевых политиков. Главный девиз Белой Леди «справедливість перемогла». Хе-хе. Справедливость та же, которая не позволила ей выторговать все желаемое в нынешней Раде.

Розовые молчат. Команда социалистам была: не выпускать волков, пока солнце не сядет. Держаться до последнего: сказал, что перевыборы незаконные – значит, незаконные. Как в анекдоте: сказал в морг – значит в морг. Хе-хе. Хе-хе-хе.

Красные – куда там. Деньги нужно экономить. Под Наташку, судя по всему, никто не дает – Макса ведь больше нет...

А Юрий Луценко, тоже дает. Ишь, спрятался за грузинские деньги и портретом Президента как образом святым размахивает. А образ тот за всех и говорит: изгони нечисть нечистую из парламента. То есть, Рада, гудбай. Хе. Хе-хе.

Литвин больше всего понравился. Мужик! «Я повертаюся...» Терминатор, понимаш. Вернулся в украинской политике только Ющенко. Во второй раз такой фокус отколоть пока еще никому не удавалось. Но на этих выборах они еще все попробуют. Ну что же, хе-хе, посмотрим.

Наталия Лущенко