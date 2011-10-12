Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко приговорена к семи годам лишения свободы. В течение трех лет ей запрещено занимать должности на госслужбе. Кроме того, по решению суда, Тимошенко должна возместить Нафтагазу почти 200 миллионов долларов убытков, которые компания понесла в результате газовых соглашений, заключенных в 2009 году. Эксперты говорят, что этот приговор ухудшит отношения между Украиной и Евросоюзом и не даст никаких аргументов в газовых переговорах с Россией.

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А теперь послушай сказку, дружок!

Как-то шла премьер Юлия Тимошенко по цветущему Крещатику, а вокруг кипела счастливая жизнь украинцев, захлёбывающихся в энергоносителях.

Тимошенко пришла в кабинет и перед ней положили несколько альтернативных предложений по газу – одно лучше другого!

Но она, гадина, люто ненавидя свою же родину – Украину, и сговорившись с Путиным, подписала соглашение именно с Москвой.

Вот такая она редиска, дружок!

Смешно?

Безусловно!

Так вот, так же смешон и пародиен вынесенный ей приговор.

Поздравляю украинцев – сегодня они проснулись в другой стране!

В стране, в которой, при всей нелюбви к «москалям», прилежно у них учатся.

Оказалось, что сделать из басманного правосудия печерское очень просто: нужно просто взять бумажку с прокурорским обвинением и, высунув кончик языка, прилежно переписать его на другую бумажку, только с заголовком «обвинительное заключение».

Также нужно не забыть посмотреть, сколько лет просит дать Тимошенко прокуратура.

И объявить именно этот срок.

Но, поскольку Украина в деле дискредитации своей судебной системы делает лишь первые шаги, то необходимо еще припаять компенсации около 190 миллионов долларов (!).

То есть печерско-басманный суд на полном серьёзе требует Тимошенко возместить эту сумму!

Судья пьяный был, что ли, когда писал подобное?!

Идиотский ходорковский приговор Тимошенко глуп настолько, что, собственно, полностью нивелирует крайне важный вопрос: так виновна ли бывший премьер, и в чем она виновна.

И если виновна, то как поступать руководителю страны, если справа ему выкручивают руки завышенной издевательской ценой за газ, а слева стоит его страна, жизнь которой без этого газа может остановиться.

Примитивный приговор по статье «превышение полномочий», объясняет лишь то, что Тимошенко не следовала каким-то инструкциям, однако не объясняет как вести себя Януковичу, когда Москва, при случае, если он сильно захочет в Европу и НАТО, зажмёт его детородные органы в тиски такой же завышенной цены.

И уже ему придется для себя решать – либо кое-чего нарушить, но дать газ.

Либо сидеть на скамье подсудимых, кричать о нарушении прав человека и смотреть в стеклянные глаза судьи-копировщика.

Что ж, Тимошенко отправляется в тюрьму, получив 7 лет.

Однако Янукович на этот же срок получает сильнейший геморрой.

И он будет обострятся каждый день, когда из президентского кабинета будут раздаваться крики о свободной и демократической стране, стремящейся в Европу.

Об Украине, преисполненной правосудия.

Матвей Ганапольский, радио "Эхо Москвы"