Экологи предупреждают, что ралли на джипах на Тарханкуте запрещены

Украинские экологи предупреждают организаторов ралли на джипах, которое запланировано на конец сентября на мысе Тарханкут, о недопустимости проведения этого мероприятия на заповедной территории.

Соответствующее обращение содержится в заявлении активистов Национального экологического центра Украины, переданном УНИАН.

Как указано в документе, проведение соревнований по джиппингу на объектах природно-заповедного фонда является нарушением ряда законов.

В частности, Закона Украины «О природно-заповедном фонде», статьи 252 Уголовного кодекса Украины, Законов Украины «Об охране окружающей природной среды Украины», «О Красной книге Украины» и статьи 6 Международной конвенции о диких видах флоры и фауны и среды обитания в Европе (Бернская конвенция).

Экологи напомнили, что в 2010 году на Тарханкуте уже проводился джиппинг-рейд, маршрут которого проходил по заповедным территориям, после чего Министерство охраны окружающей природной среды Украины издало приказ о запрещении проведения таких проездов по ценным территориям. Кроме того, в августе 2010 года то же министерство поручило своим территориальным подразделениям воздержаться от согласия на проведение на землях природно-заповедного фонда ралли, фестивалей, автомобильных и других соревнований с привлечением высокопроходимой техники.