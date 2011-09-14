Во Львове перевернулся пассажирский автобус, пострадали 12 человек.

Как сообщили УНИАН во Львовском городском управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, сегодня около 07.00 во Львове произошло ДТП, во время которого пострадали 12 человек.

«Маршрут № 160 марки «Мерседес», ехавший по маршруту «Львов-Давыдов», перевернулся. По предварительной информации, в 8-ю городскую больницу госпитализированы 12 человек. Около 07.03 поступил вызов на станцию скорой помощи. Как сообщили в ГАИ, вероятная причина аварии в том, что отлетела рулевая тяга», - сообщил УНИАН и.о. начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Тарас ЛИЩИНСКИЙ.