Янукович: автовладельцы не верят, что беспорядку пришел конец

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает необходимость создания современных сервисных центров по предоставлению услуг автовладельцам, упрощения порядка прохождения техосмотра транспортных средств и упорядочения регистрационных процедур в МРЭО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ сказал во время заседания Комитета по экономическим реформам, нынешнее положение дел в этой сфере сейчас неудовлетворительно и приводит к коррупционным деяниям.

«Мы значительно усилили сейчас антикоррупционное законодательство, но эта опухоль живет, и мы должны помнить - без инициативы со стороны правительства она не исчезнет. Этот рецепт единственный. Одним из таких примеров является существенное упрощение порядка прохождения техосмотра транспортных средств», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Я был убежден, что с этим вопросом мы уже покончили. Однако, вынужден констатировать, что отечественные автовладельцы до сих пор не верят, что беспорядку пришел конец. В СМИ и дальше звучат заявления, что коррупция никуда не исчезнет, а лишь сменит прописку», - также отметил глава государства.

По мнению Президента, такое положение дел связано с низким качеством внедрения положений закона по устранению чрезмерного государственного регулирования в сфере автоперевозок. «Такая ситуация ставит под сомнение реализацию этого Закона, а разработанные подзаконные акты вообще нивелируют его положительные стороны», - убежден В.ЯНУКОВИЧ.

В этом контексте Президент еще раз подчеркнул: Правительство должно обеспечить безотлагательное завершение разработки необходимых проектов, подзаконных актов в соответствии с прямых требований закона.

Глава государства также поручил Министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ завершить упорядочение регистрационных процедур, существующих в МРЭО.

«Давно назрела необходимость создания современных сервисных центров по предоставлению услуг автовладельцам. И я жду предложений и инициатив по этим вопросам», - сказал он.

Президент предложил начать эту работу по реализации пилотного проекта в Киеве. По его словам, соответствующие поручения уже даны правительству, а председатель Киевской горгосадминистрации обещал обеспечить их своевременное выполнение.