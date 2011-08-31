Украина все же должна слезть с одного из стульев - российского
Чем больше Украина уступает России, тем жестче становится позиция России в газовых вопросах и в ограничении украинского экспорта на российский рынок, тем шире становятся аппетиты России на украинское имущество, на право определять внутреннюю и внешнюю политику Украины. Но правительство продолжает поиск новых сфер деятельности, в которые следует „впустить” Россию взамен за ее согласие на установление для Украины справедливой, европейской цены на газ. И это мне напоминает поведение пьяницы, который выносит из дому от семьи кусок сала, чтобы купить себе еще бутылку водки.
Я порекомендовал бы ПР излечиться от вассальной зависимости, повести курс на реальную евроинтеграцию Украины, а во взаимоотношениях с Россией пройти обратный путь.
То есть следует осуществить следующее:
- отменить закон о внеблоковом статусе Украины;
- восстановить сотрудничество по плану действий относительно вступления в НАТО (ПДЧ);
- согласиться на размещение американских объектов на территории Украины;
- возобновить отслеживание разведывательной и подрывной деятельность спецслужб России на территории Украины и повысить их до уровня важнейших задач СБУ;
- отменить Харьковские соглашения;
- оставить в силе конституционное положение о завершении срока базирования ЧФ в Севастополе до 2017 года.
Ведь все эти решения принимались командой ПР по просьбе (требованию) России в обмен на „вечную дружбу” и на взаимовыгодное сотрудничество в т.ч. и в газовой сфере. Не сбылось.
Для чего соглашаться на дальнейшее затягивание Россией удавки на шее Украины?
Для чего играть в поддавки, когда у Украины есть столько инструментов, чтобы привести Россию к чувству адекватности?
Россия все время поучает Украину: „Нельзя одновременно сидеть на двух стульях.” И она права. Поэтому Украина именно в этом случае должна прислушаться к наставлениям России, слезть с российского стула и... выбросить его на свалку истории.
Владимир Пилипчук, народный депутат Украины 1-го и 2-го созывов, академик Академии экономических наук Украины, профессор