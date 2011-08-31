Украина все же должна слезть с одного из стульев - российского

Чем больше Украина уступает России, тем жестче становится позиция России в газовых вопросах и в ограничении украинского экспорта на российский рынок, тем шире становятся аппетиты России на украинское имущество, на право определять внутреннюю и внешнюю политику Украины. Но правительство продолжает поиск новых сфер деятельности, в которые следует „впустить” Россию взамен за ее согласие на установление для Украины справедливой, европейской цены на газ. И это мне напоминает поведение пьяницы, который выносит из дому от семьи кусок сала, чтобы купить себе еще бутылку водки.

Я порекомендовал бы ПР излечиться от вассальной зависимости, повести курс на реальную евроинтеграцию Украины, а во взаимоотношениях с Россией пройти обратный путь.

То есть следует осуществить следующее:

- отменить закон о внеблоковом статусе Украины;

- восстановить сотрудничество по плану действий относительно вступления в НАТО (ПДЧ);

- согласиться на размещение американских объектов на территории Украины;

- возобновить отслеживание разведывательной и подрывной деятельность спецслужб России на территории Украины и повысить их до уровня важнейших задач СБУ;

- отменить Харьковские соглашения;

- оставить в силе конституционное положение о завершении срока базирования ЧФ в Севастополе до 2017 года.

Ведь все эти решения принимались командой ПР по просьбе (требованию) России в обмен на „вечную дружбу” и на взаимовыгодное сотрудничество в т.ч. и в газовой сфере. Не сбылось.

Для чего соглашаться на дальнейшее затягивание Россией удавки на шее Украины?

Для чего играть в поддавки, когда у Украины есть столько инструментов, чтобы привести Россию к чувству адекватности?

Россия все время поучает Украину: „Нельзя одновременно сидеть на двух стульях.” И она права. Поэтому Украина именно в этом случае должна прислушаться к наставлениям России, слезть с российского стула и... выбросить его на свалку истории.

Владимир Пилипчук, народный депутат Украины 1-го и 2-го созывов, академик Академии экономических наук Украины, профессор