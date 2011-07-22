В Киеве на выходные ограничат движение на бульваре Леси Украинки

В Киеве из-за капитального ремонта проезжей части на бульваре Леси Украинки, с 23 часов 22 июля до 6 часов 24 июля будет частично ограничено движение автотранспорта на участке от ул. Кутузова до ул. Госпитальная.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Руководство коммунальной корпорации просит водителей с пониманием отнестись к неудобствам, связанным со временным запрещением движения.