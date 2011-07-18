Повара побили мировой рекорд по хот-догам
Хоть беги вдоль него
Парагвайские повара приготовили самый большой хот-дог в мире, длина которого составила 203,8 метра, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на аргентинский телеканал TN.
Достижение кулинаров из Паргвая было зафиксировано в Книге рекордов Гиннеса.
Акция, в которой приняли участие 245 поваров, состоялась в муниципии Марьяно Роке Алонсо недалеко от столицы страны города Асунсьона в рамках проходящей там Международной сельскохозяйственной выставки.
Вес бутерброда с сосиской, приготовленного на специальной газовой плите, составил 265 килограммов, 120 из которых приходится на сосиску и 145 килограммов - на хлебную булочку.
После приготовления хот-дога более двух тысяч посетителей выставки смогли его бесплатно попробовать.
Парагвайцы значительно превысили предыдущий мировое достижение, установленное в испанском городе Малага. Тогда длина хот-дога составила 150 метров.