Волшебник Путин и братья Гримм из Межгорья

(Послесловие к событиям национального масштаба в России и Украине)

Как управлять народом, государством? Решать проблемы, вызовы? Советуясь с людьми, либо тайно, «под ковром», как говорил мой знакомый генерал из спецслужб: «узким кругом ограниченных лиц»? А стилистически как: либо силой и страхом, либо заботой и любовью. Другого, в принципе, не дано… . Ну а все-таки, как лучше? Например, Наполеон писал: «Если тебя все любят, то царствование не удалось». Отвечая на эти наивные вопросы можно понять, как работают «приводные ремни» социального менеджмента в Киеве и Москве, и почему, как писал экс-президент Леонид Кучма «Украина не Россия».

События национального масштаба

В Киеве и в Москве, почти в один и тот же день и час произошли (вы только не смейтесь, читатель) важные события национального масштаба, которые стали предметом научных дискуссий, кухонных сплетен, разговоров обывателей, писательских шедевров «акул пера». Еще раз, (повторяю, вы только не смейтесь, читатель), и все потому, что эхо этих событий успокоило, но и раздразнило общественное мнение, повлияло на массовое сознание, на решение судьбоносных проблем влияния мирового финансового кризиса на политическую ситуацию, доверия к национальной валюте и сохранения банковской системы, соответственно в России, и в Украине.

Что же это за события?

Волшебник Путин посетил Золушку в Бурятии

Вчера премьер-министр правительства РФ Владимир Путин приехал в бурятское село Тугнуй - в гости к девочке Даше Варфоломеевой, получившей три года назад в подарок от главы правительства «платье как у Золушки».

Глава правительства, которого об этом подарке Даша попросила в прямом эфире программы «Разговор с Владимиром Путиным» в 2008 году, пригласил девочку в Москву, к себе в гости, на чай. Во время беседы Даша и ее родные рассказали о трудностях, которые испытывали жители села Тугнуй.

Визит вежливости сделал и Путин, спустился с небес, прилетев в деревню на вертолете. Девочка Даша и ее родственники угощали премьера чаем и национальными бурятскими блюдами.

Все российские федеральные, маленькие кабельные, ведомственные, областные, муниципальные телевизионные каналы, по несколько раз за день показывают теплую, домашнюю обстановку и чаепитие премьера с девочкой-Золушкой. Затем глава правительства осмотрел почти готовый комплекс в поселке - он включает в себя новую школу с блоком предшкольной подготовки, спортплощадку, студию записи, библиотеку и спортзал. Вот собственно и все.

Хотя не все. В России есть еще примерно миллион деревень, в которых живут маленькие девочки и тоже желают стать Золушками и надеть платья и туфельки от премьер-министра страны.

В это время в Украине

Примерно в это же время, правда, тремя днями раньше, в Украине все телевизионные каналы показывали публистически-художественный фильм, историческую встречу в резиденции «Межгорье» президента Виктора Федоровича Януковича с группой известных, малоизвестных и совсем неизвестных телевизионных звезд и журналистов.

Президент Украины выкурил «трубку Мира», закрыл политический ящик Пандоры под названием «дело было в Межгорье». А главное, граждане страны узнали, что экономические проблемы в Украине – это вовсе не беда, а всего лишь «поворотный пункт» в решении экзистенциального выбора украинского народа. Народ увидел, послушал и вряд ли что понял. Впрочем, об этом позже.

Стилистика российской власти

Аксиомой является то, что политическая ложь естественна, так как все политики врут. Впрочем, существует и пример логического парадокса, например: «все политик врут, сказал украинский политик».

Естественно и то, что враньем можно размахивать как дубиной, решая подлые проблемы власти. Но есть ложь человеколюбивая и даже доставляет людям удовольствие. Помните: «я сам обманываться рад» или еще талантливее у Бомарше: «честь безумцу, который навеет, человечеству сон золотой».

Так кто и как управляет Россией? Российские СМИ – это стероиды, которые накачивают мускулы власти. Телевидение – главный транслятор российской власти. Но телевизионная картинка дает информацию лишь о том, что исполняет и кто отдает приказания. А кто придумывает правильные решения, российский обыватель никогда не узнает.

Лица российской власти – это только и никто более - премьер Владимир Путин и президент Дмитрий Медведев. Но вряд ли российский обыватель воспринимают своих лидеров как людей себе подобных. Вместо реальных «человеков», зритель-избиратель видит героев. Это два очень решительных и строгих человека, которые все знают, обо всем заботятся, принимают решения и контролируют их выполнение. Они строги, но справедливы.

Медведев, как и положено президенту сидит в Кремле, царственной позе принимает министров. Телезритель не знает, что там говорит министр, но точно знает, что говорит президент.

В отличие от Медведева, Владимир Путин в телевизионных картинках человек, который всегда передвигается по стране. Его образ или Рембо, или американского киношного героя Бэтмана!

В телевизоре, премьер-министр России, в трудную минуту приходит на помощь всем страждущим. То, чего нет. И все россияне знают, что Владимир Владимирович, обучаясь совершенству своего тела постиг в совершенстве биологию, математику, право, менеджмент, а также историю, географию, овладел шпионскими способностями: диверсии, взлом охранных систем, он «специалист по общению» и национальный лидер России.

Его даже показывают по пояс голым. Его мускулистый борцовский торс нравится не только женщинам, но и всем слабым, убогим. Путин сильный, смелый, победит зло, он не боится тигра.

Но все равно, Владимир Путин не реальный, он виртуальный человек. Симулякр. То, чего нет, а придуманное СМИ. Его никогда не покажут дома, в семье, с дочерьми. Но «своим» его сделали политтехнологи - Путин такой как все, потому что у него есть собака Кони. Она неизменный герой всех политических телевизионных репортажей с участием Путина.

Телезрители видят, как премьер-министр гладит тигренка, которого ему подарили. Вот посмотрите на тигренка! Видите как хорошо тигренку, какой добрый Владимир Путин, - он и Вас пожалеет и погладит, если вы верите и поддерживаете власть! А ошейник на собаке Кони позволяет не только обнаружить, куда она убежала, но и намекают, что и за вами следят, как за оруэлловскими героями.

Российское телевидение показывают людей власти – Дмитрия Медведева и Владимира Путина, которые никогда ни и не перед чем не несут ответственности. Они пришли надолго. Система власти такая, что они контролируют все. Их нельзя проверить, потому что в России нет политического или правового механизма которые бы хотя языком, нет, не политики, а хотя бы искусства поведало: плохо или хорошо управляет народом российская власть? Правда, каюсь, недавно видел фильм Лунгина «Царь» об Иване Грозном.

Успех российской власти в том, что она закрыта, она подковерная. Ее успешность прямо-пропорциональна мировым ценам на нефть и газ. Ее главная сверхзадача - дать народу уверенность в завтрашнем дне. У российской власти рекламный язык, более того – геральдический язык, язык символов.

Это образ российской власти. Власть рекламирует идею - у нас все в порядке. Дает установку - мы единственная защитница добра и света. Мы победим, мы отменим доллар, заменим его юанем, а рубль сделаем мировой валютой.

Главное слово-пароль власти – «стабильность», хотя в России давно говорят о политическом застое. Стабильность - это идеологическая икона, на которую работают политики, ученые и деятели искусства, а главное, конечно, пиарщики.

Народу надежно внушили - кругом враги, (кроме Венесуэлы и Никарагуа), а Россия островок спокойствия. Такой сеанс массового гипноза Кашпировского. Поэтому российская власть управляет демобилизованной массой с рассеянным, мерцающим, рекламным сознанием. И поэтому народу веселее становится, когда Владимир Владимирович Путин пьет чай с девочкой Золушкой в бурятском селе.

В Украине не так, все по-другому

Когда я смотрел историческую встречу «украинского журналистского бомонда» (среди них были и иностранцы, преторианцы слова в чужой стране), то вспомнил слова известного американского экономиста, человека, чье влияние больше, чем у президента США, Алана Гринспена, который говорил: «если вам кажется, что я выразился ясно, значит, вы меня неправильно поняли».

Президент Украины на меня произвел впечатление такого безпроблемного политика, сказочника, дедушку своих внуков, «старшего» из братьев Гримм. Тишь и благодать в Украине. Солнце всходит и заходит. Куры клюют зерно, коровы дают молоко, сталевары варят металл, депутаты принимают законы, президент живет, бегает по пенечкам и ездит по утрам на работу.

Но наш украинский обыватель не поверил. И вряд ли украинский телезритель-избиратель «проглотил» все то, что наговорил президент Украины в диалоге с «акулами пера», которые забыли с собой взять те самые острые перья. Помню, смотрел какой-то советский, пропагандистский художественный фильм. И хочу «в твердой памяти и откровенно» заявить, (послушав президента страны) вслед за главной героиней фильма фанатичкой-комсомолкой: «Я тоже верю, что наступит время, когда не только украинский народ, но и я лично, как и мои дети и внуки будем счастливыми и богатыми».

Вместо выводов Государственный PR, встречу президента Украины с журналистами в Межгорье можно оценивать диалектически. Помните, как в советские времена «с одной стороны, с другой стороны». Экс-государственный секретарь США Кандолиза Райс давным давно, видимо специально, что когда-нибудь и Виктор Федорович прочитает, говорила: «если с Вами все согласны – вы в плохой компании».

Очевидно, что человеку свойственно искать точки стабильности, но их в реальности, и в сознании нет. А великий филолог, энциклопедист, наш с Вами современник Сергей Аверинцев сказал об этом так: «глубина противоречий и есть наше богатство». Поэтому есть еще одна аксиома: только тот политик, кто умеет выходить из безвыходного положения, и есть настоящий политик.

Можно понять поведение и стилистику президента, но не журналистов. Но цель PR-акции не достигнута. Тема Межгорья не снята. Она осталась в общественном сознании и общественной морали гнойной занозой, от которой идет тот самый коррупционный дух, с которым декларативно борется Виктор Янукович.

Украина действительно не Россия. У нас был Майдан. В Украине пока еще избирают президентов, а не назначают.

Наверно, поэтому в России считают, что лучше показывать полуголого премьер-министра с тигром, собаку Кони, девочку Золушку с Владимиром Путиным.

А в Украине проводят телевизионные шоу, во время которых власть убеждает народ в том, что демократия, прозрачность власти – пустой звук. Рассказывают нам, что счастливые люди хорошо спят, а украинец создан для счастья и секса как птицы для полета, как кролик для воспроизводства мяса. В общем, все в политике древне, как тексты Святого Писания, как, впрочем, и все современно и актуально - как заголовки утренних газет.

Виктор Тимошенко, Москва-Киев