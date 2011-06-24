В Киеве до среды перекроют проспект 40-летия Октября

В связи с выполнением строительно-монтажных работ по благоустройству Голосеевской площади с 22 часов 24 июня до 6 часов 29 июня будет полностью закрыт для автомобильного движения проспект 40-летия Октября в пределах Голосеевской площади.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Как сообщили в КП «Киевпасстранс», с 22 часов вечера 24 июня до 6 часов утра 29 июня движение троллейбусов маршрутов №№11, 12, 43, 45 по проспекту 40-летия Октября будет приостановлено. На этот период для обеспечения пассажирских перевозок будут организованы временные троллейбусные маршруты:

№11к «Государственный музей народной архитектуры и быта Украины – Станция метро «Васильковская» по трассе: ул. Заболотного – просп. Академика Глушкова – ул. Касияна – ул. Якубовского – ул. Вильямса – ул. Трутенко – ул. Казацкая – ул. Жуковского – ул. Васильковская»;

№43в «Кибернетический центр – Станция метро «Васильковская» по трассе: просп. Академика Глушкова – ул. Касияна – ул. Якубовского – ул. Вильямса – ул. Трутенко – ул. Казацкая – ул. Жуковского – ул. Васильковская;

№43к «Ленинградская площадь – Станция метро «Лыбидская» по трассе: ул. Сосюры – Ленинградская площадь – просп. Воссоединения – бульв. Дружбы Народов – ул. Красноармейская (обратно ул. Горького).

А также автобусный маршрут:

№43тр «Кибернетический центр – станция метро «Лыбидская» по трассе просп. Академика Глушкова – просп. 40-летия Октября – пер. Ужгородский (обратно ул. Бубнова) – ул. Васильковская – просп. 40-летия Октября – бульвар Дружбы народов – ул. Красноармейская (обратно ул. Горького).

В трассы движения автобусов маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси №206 и №208, будут внесены изменения.

Маршрут №206 «Кибернетический центр – ст. г. «Лыбидская» будет организован по трассе: Кибцентр – просп. Академика Глушкова – просп. 40-летия Октября – пер. Ужгородский (обратно ул. Бубнова) – ул. Васильковская – просп. 40-летия Октября – бульвар Дружбы народов – ул. Красноармейская (обратно ул. Горького) – Станция метро «Лыбидская». При этом на маршруте будет увеличено количество подвижного состава.

Маршрут №208 «Универсам Беличи – Голосеевская площадь» будет организован: от остановки «Универсам Беличи» до ул. Васильковской по действующей трассе – ул. Васильковская – просп.40-летия Октября – Московская площадь – просп.40-летия Октября – ул. Васильковская – далее по существующему маршруту.

Проведение работ по благоустройству связано с продолжением строительства Куреневско-Красноармейской линии метрополитена.