В Славянске под угрозой оказались 350 жилых домов

В МЧС поступила информация о том, что на большей части территории города Славянск зафиксировано повышение уровня грунтовых вод до глубины выше проектных норм осушения, а в низинных местах вода вышла на поверхность.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на улицах, прилегающих к пойме речки Торец, в опасной зоне подтопления находится 350 частных жилых домов с хозяйственными сооружениями и приусадебными участками (подвальные помещения затоплены, огороды имеют повышенную влажность). Приусадебные участки на улицах Съездовская, Кокинаки, Косовского, Поповича, Танкистов, Украинская и Школьная - имеют повышенную влажность. В 120 обследованных домах, где проживает 185 человек, значительно ухудшились условия проживания. Жильцы этих домов от временного отселения отказались.

Свыше 20 км городских улиц с твердым покрытием преждевременно стали непригодными для использования.

Городской властью принимаются соответствующие меры направленная на стабилизацию обстановка в городе.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Донецкой области.