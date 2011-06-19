Новый владыка приехал в Житомир на "Лексусах" (фото)

В четверг в Житомир приехал новый владыка Житомирский и Новоград-Волынский - Никодим.

Кортеж владыки состоял из трех автомобилей Lexus, сообщает Украинская правда со ссылкой на Журнал Житомира.

Прихожане и духовенство Свято-Преображенского кафедрального собора заранее приготовились к приезду нового начальства.

Около 16:40 к Преображенскому собору с криками стробоскопов-мигалок подъехало 3 автомобиля Lexus, с номерами: АА 0007 ІР, АА 0008 ВХ и АА 0077 ВЕ.

Согласно информации на номерных знаках все автомобили куплены в автосалоне "Лексус Сити Плаза" в Киеве.

Владыка Никодим вышел из автомобиля Lexus LS, № АА 0007 ІР.

Согласно информации на сайте city-plaza.lexus, цена Lexus LS - 114 970 евро.

Владыку Никодима перевели в Житомирскую и Новоград-Волынскую епархию 14 июня. Ранее он возглавлял Владимир-Волынскую епархию.

Фото - с сайта zhzh.info