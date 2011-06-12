В Севастополе стартовала парусная регата (фото)

Сегодня в Севастополе состоялся первый этап регаты крейсерских яхт (малая олимпийская гонка) Второй международной патриотической парусной регаты «Морской Корпус – Города-герои 2011».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Оргкомитета регаты, в ней принимают участие 16 крейсерских яхт и 37 экипажей детской регаты. Среди крейсерских яхт-участниц соревнований – парусники ВМС ВС Украины и ВМФ РФ, а также частные яхты.

Открытие регаты, приуроченной к 228-й годовщине от основания крепости Севастополь, состоялось накануне. На торжественном открытии новый городской председатель Владимир ЯЦУБА подчеркнул, что «как ценитель парусного спорта с 20-летним стажем», приветствует регату, целью которой является пропаганда спорта и обеспечения непрерывности связей поколений.

Представители украинского и российского Черноморских флотов были единодушны в желании, чтобы регата «Морский корпус» стала традиционной.

Победителями первого этапа регаты крейсерских яхт – малой олимпийской гонки на 4 мили стали:

в І дивизионе (до 8 метров) – яхта «Бармалей» (капитан Иван ЧЕХЛАТЫЙ);

в ІІ дивизионе (8-12 метров) – яхта «Айя» (капитан Валерий ЗУБКОВ);

в ІІІ дивизионе (свыше 12 метров) – парусник «Искра» (капитан Владимир ДОНОВ).

Мероприятия Второй международной парусной регаты будут проходить до 18 июня морским этапом Севастополь-Балаклава-Артек-Севастополь.

Важный этап регаты будет проходить в легендарном лагере «Артек» в день его 86-летия, где предусмотрена большая праздничная программа. Участники детской морской флотилии спустят на воду венки в память о погибших.

Отдельным мероприятием регаты станет торжественное празднование 125-летия со дня основания Яхт-клуба Черноморского Флота.

Торжественное закрытие регаты будет отмечено парадом прохождения яхт-участниц перед боевыми кораблями Черноморских эскадр с отдачей взаимных морских почестей.

Особым историческим значением регаты является налаживание общественных и экономических связей между городами-героями Севастополем и Волгоградом, принявшими на себя самые тяжелые удары в годы Великой Отечественной Войны. В частности, весь флот регаты в городе-герое Севастополе украшен флагами двух городов-героев. В завершение регаты планируется подписание в Севастополе соглашения о городах-побратимах между Волгоградом и Севастополем.

Регата официально включена в календарь Всеукраинских и Всероссийских соревнований, календарь Международной парусной федерации (ISAF).