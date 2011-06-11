В Севастополе сварили мыло рекордного размера и веса

Мыло весом 53 кг, длиной 2 м, шириной 84 см и толщину 3 см в виде символа Севастополя - памятника затопленным кораблям - сварили сегодня во время открытия в севастопольском экопарке «Лукоморье» первого Всеукраинского фестиваля художников-мыловаров.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор экопарка «Лукоморье» Николай ПОМОГАЛОВ, на фестиваль приехали художники-мыловары из всех 25 регионов Украины.

В присутствии СМИ представитель Книги рекордов Украины зафиксировал рекорд. Это 11-й рекорд Украины, зафиксированный в экопарке «Лукоморье» или при участии его представителей, отметил Н.ПОМОГАЛОВ.

По окончании фестиваля мыло разделят на 500 частей и отправят в детские дома.

В рамках фестиваля планируются ярмарки, конкурсные голосования по нескольким номинациям: "Самое красивое мыло"; "Самое полезное мыло"; "Самое креативное мыло".