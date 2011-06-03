Единственный обгоревший при пожаре гостиницы оказался депутатом ВР

Народный депутат от Блока Литвина Сергей ГРИНЕВЕЦКИЙ пострадал сегодня во время пожара в гостинице «Украина».

Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на самого депутата.

"Я сейчас на процедурах в больнице. Действительно, я пытался тушил огонь руками, получил небольшие ожоги, и надышался угарным газом. Несколько дней мне придется провести здесь", - сказал изданию по телефону С.ГРИНЕВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по предварительным выводам экспертов, причиной пожара в столичной гостинице «Украина», который случился сегодня во второй половине дня, могло стать короткое замыкание в системе кондиционирования в одном из номеров.

32 человека были эвакуированы, 6 спасены. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Один госпитализирован с ожогами I-II степени. Еще двоих доставили в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом.

В 17.54 пожар был ликвидирован.