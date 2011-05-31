Корпорация "Богдан" начала продажи китайских автомобилей

В Украине начались продажи автомобилей китайского бренда Lifan. Об этом сообщила пресс-служба корпорации "Богдан", эксклюзивного дистрибутора марки. Первая партия машин уже поступила в дилерскую сеть. Планом продаж на 2011 г. на внутреннем рынке предусмотрена реализация минимум 750 автомобилей. "В последующей продаже будут расти в соответствии с рыночной конъюнктурой", - говорится в сообщении.

Руководитель проекта Lifan Игорь Ткаченко отметил, что на первом этапе в дилерской сети появятся три модели авто Lifan: В класс - Lifan 320, С класс - Lifan 520 и в С-high класс - Lifan 620. "Новинка модельного ряда Lifan, которая была презентована на Шанхайском автомобильном салоне 2011 - внедорожник Х60, появится в автосалонах украинских дилеров уже осенью", - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг.