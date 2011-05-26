Надувной батут с детьми порывом ветра ударило об ограждение

Надувной батут перевернулся от сильного порыва ветра в поселке Мунайши Мангистауской области на западе Казахстана, 14 детей получили травмы.

Как передает РИА «Новости», трагедия произошла вечером 24 мая. Четверо пострадавших находятся в реанимации детской больницы областного центра.

"Всю ночь родители дежурят перед зданием областной детской больницы. Состояние детей крайне тяжелое. Попали сюда четырнадцать детей прямо из парка развлечений", - сообщает казахстанский "31 канал".

По словам очевидцев, ветер в поселке поднялся неожиданно. Аттракцион поднялся в воздух и ударился об забор. Владелец батута заверяет, что все правила безопасности были соблюдены, однако родители пострадавших считают, что это не так.

По информации телеканала, врачи готовят детей к операции. Двое детей так и не пришли в сознание.