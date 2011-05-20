В Витебской области готовятся к приезду Януковича

В деревне Януки Докшицкого района Витебской области (Беларусь) готовятся к приезду Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Как сообщает Европейское радио для Беларуси, накануне, 19 мая, деревню посетил помощник украинского Президента.

Местные жители утверждают, что В.ЯНУКОВИЧ планирует вместе со своим сыном посетить Януки во время своего приезда на фестиваль "Славянский базар".

В.ЯНУКОВИЧ дважды во время своего премьерства посещал родину своего прадеда. И тогда руководство Докшицкого района впервые благоустроили деревню, кладбище и прилегающую территорию.

"В прошлом году благоустройство продолжалось, но В.ЯНУКОВИЧ не приехал. Теперь районные власти снова начали ремонтировать дороги", - сообщает Еврорадио.

Справка УНИАН. XX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" пройдет с 8 по 14 июля 2011 года.