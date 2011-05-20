В ЕС планируют ввести знак Европейского наследия

В Европейскою Союзе планируют ввести знак Европейского наследия.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее политическое соглашение было достигнуто сегодня на заседании Совета министров по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта ЕС.

Предполагается, что этот знак будет вручаться различным местам, имеющим символическое значение для Европы. Среди таких мест могут быть памятники, природные ландшафты, подземные воды, археологические, промышленные, культурные и урбанистические объекты.

В соответствии с согласованной процедурой, каждая страна-член сможет каждые два года представлять независимым экспертам до двух мест на получение знака, а они, в свою очередь, смогут присуждать его не более чем одному месту из одной страны.

Основная цель знака Европейского наследия заключается в привлечении внимания к тем или иным объектам сыгравшим важную роль в развитии Европы.

Ряд стран-членов ЕС еще в 2006 году начали работу над присвоением знаков Европейского наследия в рамках межправительственной инициативы. До сегодняшнего времени такие знаки присвоены 68 местам из 18 стран-членов.

Еврокомиссия выступила с предложением создать единые европейские правила для такого знака в марте 2010 года. В декабре того же года Европарламент в целом поддержал инициативу.

После сегодняшнего одобрения ее министрами стран-членов ЕС планируется, что Европарламент поддержит знак Европейского наследия во втором чтении без изменений утвержденного сегодня текста.