Дело мсье Доминика Строс-Кана: секс и мистер

«62-летний глава МВФ француз еврейского происхождения, мсье Доменик Строс-Кан обвиняется в попытке изнасилования 32-летней чернокожей иммигрантки, горничной нью-йоркской гостиницы».

Не имею особенных сентиментов к ни одному из выше перечисленных национальных, статусных или культурных признаков. МВФ вступает в экономико-сексуальные отношения со странами, которые обслуживают его долги и вряд ли каждый раз спрашивает согласия граждан этих стран. Евроатлантическое сообщество успешно вытесняет традиционный секс в статус извращения комплекса неполноценности, закрывая глаза на досадную консервативность (и потому высокую плодовитость) более загоревших сограждан.

И тут гром с ясного неба… Перечень характерных черт фигурантов и вероятный способ действия мсье запомнит даже невежда, потому что сообщение полностью лежит в русле вкусов поклонников телеискусства пошиба бразильских сериалов, если вспомнить советские времена. Над рабыней Изаурой пытался надругаться дон Педро. Богатые в конце концов плачут.

Я хорошо представляю гостиницу такого уровня и ее обслугу, потому что сопровождал Тимошенко во время ее первого визита в Вашингтон. Сдержанно-приветливые, проворные и неслышные, как ниндзя. Никто не имеет провокативной внешности и манер Наоми Кемпбелл, все опрятные, в абсолютно несексуальной униформе, пластмассовые улыбки, приоритет – как можно быстрее убраться с дороги или с глаз долой. Для претензий есть телефон рецепшен, для зануд – еще и ежедневный письменный бланк-опрос. У деловых жителей гостиницы, которые платят несколько тысяч долларов в сутки, время расписано по минутам. Максимальный признак симпатий – можешь найти на свежезастеленной постели копеечную шоколадку, такая вот «работа с клиентом».

Вряд ли после Вотергейта там может быть какая-то аппаратура для слежки, но после Патриотического акта 2001 года, который неслыханно расширил права ФБР, каждый сообразительный обитатель должен был бы иметь это в виду...

Мсье Доменика Строс-кана ни к наивным никак не причислишь, ни к сексуально озабоченным искателям экстрима. Когда его патлатые парижские ровесники страшились и бунтовали в 60-х, он прилежно изучал экономику и право, делая карьеру в Парижском институте политических исследований.

Как еврей и как француз это человек – вдвойне осторожен, рассудителен и предусмотрителен. Как человек не бедный, еще и более чем взрослый (который, кстати, детство провел в Марокко), он наверное видел и знал черных женщин в разных форматах. Славная французская сексуальность – не более чем миф, созданный самими французами. Люди других культур легко путали национальную учтивость, куртуазность, искусство разговора и флирта с «секс-эпилом». Французская культура всегда изысканно балансировала на грани дозволенного. Впрочем, если вам сейчас прилет на ум поцеловать руку француженке, потому что вы читали о таком в книжках, то получите возможность перечитывать их в тюрьме.

Нам как-то с трудом еще пролезла в голову история с Моникой Левински, которая, кроме анекдотов и сочувствия к прежнему дважды президенту, ничего больше не вызывала. Мы пожали плечами на европейское возмущение словами президента Януковича, что на наших девушках весной меньше одежды (конечно, они целый год должны ходить в валенках и тулупах). А трагикомедия со Строс-Каном вообще никуда «не лезет».

Впрочем, практика укатывания в тюрьму «за изнасилование» нам знакома. Нужно участковому выполнить план – и каждая «Манька Облигация» наутро принесет ему заявление с нужными фамилиями. Множество «малолеток» сидит за секс с ровесницами, мамы которых решили таким образом сохранить протрезвевшей соплячке «доброе имя».

Ну так это у нас, мы – люди дикие. А там – культура, джинсы и жувачки. И вот на культурную жительницу Бронкса голышом набросился, чувствуя себя полностью безнаказанным, некультурный пожилой французский богатей. Где-то через час должен был обедать с дочкой. «Молчание ягнят» отдыхает. Теперь на нем ищут следы борьбы, царапины, тест на ДНК и все такое прочее.

Нью-Йорк – город, где вы можете приобрести себе все, что угодно и когда угодно, лишь платите с этого налоги. Может, председатель МВФ решил сэкономить на дорогих проститутках? Версия не менее безумная, чем официальная.

Очевидно несчастную госпожу горничную при приеме на работу в отель инструктировали, что она должна звать полицию, даже если кто-то просто сфокусирует на ней взгляд. И, кроме вполне вероятной версии о том, что Строс-Кана целенаправленно «подставили», может быть и версия обычного бытового идиотизма. Доносить друг на друга и «стучать» по малейшему поводу - часть современной политической культуры США. Не без основания эта тенденция заострилась после трагедии 11 сентября, но паранойя легко приобретается и сложно лечится. Госпожа из Бронкса пыталась быть настолько американкой, насколько это возможно, и даже больше. Ее также будут характеризовать положительно, в частности соседи, как уравновешенную маму трехлетней дочки.

Дело Строс-Кана смахивает на два других, в которых контекст весил значительно больше, чем персоны. Первая – это дело французского офицера еврея Адольфа Дрейфуса, которого обвинили в шпионаже в интересах Германии и осудили, но за него вступился целый мир, потому что «липа» была очевидной, и Дрейфуса выпустили.

Вторая – это дело Ивана Демьянюка, которого обвиняли в массовом убийстве евреев, и за которого никто не вступился, но даже израильский суд в 1993 году вынужден был его оправдать. Лишь сейчас он получил 5 лет «за пособничество» войскам страны, в которой ветераны Восточного фронта получают пенсию в несколько тысяч евро.

Когда есть мотив, то все остальные – средства. Западный мир в своем лицемерии относительно секса стремительно шагает дорогами СССР, и не только. Притеснение сексуальности под предлогом защиты прав женщин – выразительная примета любого тоталитаризма. Мужчина-евнух очень послушный и полезный госслужащий. В частности, в гареме.

Мсье Доминику и всем другим выразительно напомнили, что в качестве «мистера» они могут пожизненно рассчитать лишь на влажные салфетки в секс-шопе. Если, конечно, при этом не будут похотливо смотреть на них.

Олег Покальчук