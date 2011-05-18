Федераст Симоненко может отправиться путем академика Литвина

Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко в своем стремлении сохранить иллюзию причастности к принятию решений в стране переходит все нормы политического приличия. Главный неокоммунист страны вытащил из политического чулана тему федерализма, заявив в Донецке, что снова настало время вернуться к этому вопросу. То есть теперь он стал еще и главным федерастом…

Время для своего заявления г-н Симоненко подгадал просто замечательно: сразу после организованной провокаций вокруг празднования Дня Победы. Дабы не казалось, что коммунисты остались в стороне (во Львове «банковали» «Родина» и «Русское единство», а ВО «Свобода» играло роль «болвана» в преферансе), главный неокоммунист пообещал провести свою акцию во Львове. Вероятно, 22 июня, в день 70-летия начала Великой Отечественной войны. Еще вероятнее – вместе с коллегами и старшими товарищами из КПРФ. Предсказать, как отреагируют на подобный краснознаменный демарш в раскаленном политическими страстями Львове, несложно. Труднее представить, что украинские компетентные органы смогут убедить коммунистов отказаться от провокационных действий. Политические наследники Ленина, как известно, были главными инициаторами принятия закона о «знамени победы», беспрецедентно обострившего ситуацию во время празднования очередной годовщины разгрома нацистской Германии. По всему видно, что большевистский принцип «чем хуже – тем лучше» соратники Симоненко оседлали надолго.

Реанимацию идеи федерализма Петр Симоненко провел в родном Донецке, напомнив благодарным слушателям, что их малая родина является единственным регионом-донором государственного бюджета (с этим можно и нужно поспорить). Но лейтмотив выступления первого секретаря КПУ понятен: нечего кормить «бандеровцев» и прочих хохлов. Ситуация выглядит несколько забавно, поскольку еще пару лет назад адептами федерализации были представители Партии регионов, но после получения власти в стране они отказались от этого тезиса. Вероятно, коммунисты предложат ответить согражданам на вопрос о переходе от унитарной к федеративной Украине в ходе референдума, с организацией которого они носятся, словно курица с яйцом. Еще бы – Симоненко уже неоднократно заявлял, что КПУ является единственной «оппозиционной силой» в Украине, при этом фракция коммунистов входит в состав парламентского большинства. Налицо раздвоение политического сознания: один вариант – для наивных избирателей, другой – для реализации партийных чаяний и интересов. Очевидно, что предводитель неокоммунистов больше всего боится оказаться за бортом Верховной Рады, что равносильно завершению политической карьеры. Вождь Компартии до последнего времени успешно расправлялся с внутрипартийной оппозицией, поскольку на нем замыкались контакты со спонсорами КПУ и ситуативными политическими партнерами. Потеря партией парламентской прописки может стоить Симоненко поста вождя украинских коммунистов.

Сегодня идеологи КПУ пытаются найти формулу завоевания симпатий избирателей. Проведение первомайской демонстрации стало единственной формой поддержки коммунистами нарастающих социальных протестов граждан Украины. Даже если завтра вся фракция КПУ переоденется из итальянских костюмов в рабочие фуфайки и отправится в народ, это не приведет к нужному эффекту. Электорат коммунистов последовательно сокращается на протяжении всей независимости Украины, но это не подтолкнуло партию к реформированию. Она, как и раньше, остается осколком КПСС, который смог всплыть в 1993-м, после краха общесоюзной партийной машины.

Соратникам Симоненко на предстоящих парламентских выборах придется непросто. В 2002 году они не провели ни одного соратника по мажоритарным округам. Нет оснований считать, что за десять лет ситуация изменилась в лучшую сторону, и в окружении Петра Симоненко появились люди, способные выиграть выборы в одномандатном округе. В своем электоральном заповеднике, на юго-востоке страны, коммунисты будут конкурировать с Партией регионов. И падение популярности всех политических сил, наблюдающееся в последнее время, позволяет предположить, что партия власти не станет миндальничать со своими капризными попутчиками.

Что остается коммунистам? В нынешней ситуации выбор ограничен – они будут, используя парламентскую трибуну и довольно скудный медиа-ресурс, бить по болевым точкам страны, набирая очки за счет вбрасывания в общество тем, которые будут вызывать раздор. Как будет реагировать власть – предсказать сложно, поскольку Петр Симоненко давно научился быть для нее удобным спаринг-партнером. Но уже в следующем году «регионалам» придется решать серьезные электоральные задачи, и они могут деклассировать первого секретаря КПУ вместе с его партией так же, как поступили с академиком Литвином, де-факто руководящим парламентом.

Евгений Магда