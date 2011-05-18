В Украине владельцев Мaybach больше, чем в Германии

Украина заняла третье место в Европе по общему количеству автомобилей класса "люкс". На первом и втором месте находятся Германия и Россия, сообщил руководитель Представительства Фонда Конрада Аденауэра в Украине Нико Ланге, представляя книгу "Украина в мире. Интересная статистика".

"Количество официальных дилеров автомобилей класса "люкс" в государстве - это показатель хорошей покупательной способности, а также количества богатых людей, - говорит Нико Ланге. - Однако по количеству представительств одного из самых дорогих автомобилей в мире ("Мaybach") Украина опередила Германию (четыре представительства против трех).

По его словам, такие данные очень красноречивы на фоне результатов других исследований, представленных в книге. Так, например, по уровню инфляции (8,2%) Украина находится на первом месте в Европе, обгоняя даже Румынию (7,86%).

Напомним, что официальный показатель инфляции рассчитывается по устаревшей системой времен Советского Союза, поэтому реальный ее показатель действительности составляет 45-50%.

ТСН