Мотоцикл врезался в дерево: трое погибших

ДТП в Черкасской области

Вчера в 6.00 вблизи с. Шуляки Жашковского района Черкасской области мотоцикл “Днепр-11” с коляской врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и двое пассажиров, сообщает пресс-служба МЧС. По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.

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