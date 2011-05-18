Мотоцикл врезался в дерево: трое погибших
08:34, 18 мая 2011Разное
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ДТП в Черкасской области
Вчера в 6.00 вблизи с. Шуляки Жашковского района Черкасской области мотоцикл “Днепр-11” с коляской врезался в дерево.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и двое пассажиров, сообщает пресс-служба МЧС.
По факту происшествия правоохранительные органы проводят расследование.
На месте происшествия работала оперативная группа Управления МЧС в Черкасской области.
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