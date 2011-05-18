Самым популярным "ё-мобилем" стал кроссовер

Самым популярным "ё-мобилем" среди заказчиков стала машина с кузовом "кроссовер" - за сутки на нее пришлось 82 процента заявок.

Хэтчбек забронировали 15 процентов покупателей, а фургон - 3 процента. В общей сложности за сутки с начала предварительного заказа "ё-мобили" заказали 51 тысяча 188 человек, сообщает Автолента со ссылкой на официальный блог компании "ё-АВТО".

Большая часть заказчиков выбрала автомобили с полным приводом (82 процента) и двухтопливной системой (68 процентов), а дополнительную опцию - портативную электростанцию для питания внешних устройств - выбрало 44 процента посетителей сайта "ё-мобиля". Среди физических лиц подавляющее большинство заказчиков - мужчины (86 процентов). При этом самый старший покупатель был 1921 года рождения, а заказчики 1983 года рождения (на них пришлось шесть процентов заявок) оказались самыми активными.

Заказы на "ё-мобили" поступили из 38 стран мира. В России наибольшее число заявок (44,85 процента) поступило из Центрального федерального округа, а наименьшее (1,25 процента) - из Северо-Кавказского федерального округа.

Вне зависимости от типа кузова, самая доступная версия "ё-мобиля" стоит 360 тысяч рублей. Самый дорогой вариант - двухтопливная машина с полным приводом и портативной электростанцией - обойдется покупателям в 490 тысяч рублей. Начало серийного производства автомобилей намечено на вторую половину следующего года.