Шварценеггер признал внебрачного ребенка

. Известный киноактер, бывший губернатор Калифорнии 64-летний Арнольд Шварценеггер признал, что является отцом ребенка своей бывшей домохозяйки. В своем заявлении экс-губернатор сообщает, что год назад поставил жену в известность о внебрачном ребенке, которому сейчас исполнилось 10 лет.

Шварценеггер и его жена, Мария Шривер, на прошлой неделе объявили о разводе - спустя 25 лет совместной жизни. По словам Шварценеггера, он глубоко сожалеет, что своим поступком причинил боль бывшей супруге.