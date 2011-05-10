«Лада Калина» врезалась в бензовоз: пятеро погибших

Вблизи села Вихровка Дунаевецкого района Хмельницкой области, на 241-м км автотрассы Черновцы-Житомир, сегодня ночью произошло столкновение легкового автомобиля „ВАЗ-1118” с бензовозом MAN.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли 5 человек и 4 человека пострадали (все пассажиры легкового автомобиля), которые с травмами различных степеней тяжести госпитализированы в больницу.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.