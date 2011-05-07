Вторая волна мирового кризиса - если не уже, то скоро

«Известные эксперты, международные финансовые организации предупреждают о возможности второй волны мирового кризиса», - сообщил Азаров на последнем заседании Кабмина. И затем рассказал о стремительном росте в последнее время цен на нефть и нефтепродукты, резком подорожании продуктов питания и нестабильности основных резервных валют – как о явных признаках приближения нового этапа мирового кризиса.

Скажу я вам, это весьма редкий случай, когда я склонен согласиться с премьером и его прогнозами. Ситуация на мировых рынках в последние дни и впрямь очень сильно схожа с началом нового экономического кризиса или стартом второй его волны. Поскольку уж больно всё происходящее в последние дни напоминает картину летних месяцев 2008 года, когда ценовые тенденции на сырьевых и валютных рынках радикально изменились, что и стало тогда началом мирового экономического кризиса.

В частности, очень значительно всего за несколько дней упали цены на нефть, которые перед тем, напротив, стремительно росли. Так, например, нефть марки Brent с начала февраля и до конца апреля нынешнего года подорожала с 99 долларов за баррель до 126 долларов – или на 27%. Но за период с 30 апреля по 5 мая ее цена обвалилась сразу на 13% - со 126 долларов за баррель до 110 долларов.

Причем, наибольшие темпы падения были зафиксированы всего за один день – минувший четверг! Цена нефти Brent на электронной товарной бирже InterContinental Exchange Futures Europe (IСE Futures Europe) по итогам торгов 5 мая рухнула на 10,39 долларов и составила 110,80 долл./барр. А цена нефти WTI (Light Sweet) на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в Нью-Йорке упала на 9,44 долл. и составила 99,80 долл./барр.

Всё это весьма похоже на события на нефтяных рынках в 2008 году. В середине января того года цена нефти Brent составляла 89 долларов за баррель, а 30 июня она перевалила за 142 доллара, повысившись за обозначенный период на 60%. А затем стоимость нефти в мире стремительно покатилась вниз. Цена нефти указанной марки опустилась 22 декабря 2008 года до отметки 39 долларов за баррель. То есть, нефть подешевела за полгода в 3,6 раза!

Соответствующим образом складывается сейчас ситуация и на валютном рынке в паре евро - доллар. В начале 2011 года валютный курс составлял всего 1,29 долл./евро, но 4 мая он достиг значения 1,49 долл./ евро – то есть, вырос на 16%. Однако к концу дня 5 января доллар усилился до отметки 1,45 долл./евро.

В 2008 году евро также быстро росло к доллару в первой половине года, укрепившись к лету до исторического максимума в 1,6 долл./евро. Но затем быстро усиливаться начал доллар, и к концу года валютный курс опустился до 1,25 долл./евро.

Особенно же впечатляет ситуация на рынках драгоценных металлов. Например, золото подорожало с начала нынешнего года по конец апреля более чем на 16%. Однако со 2 по 5 мая его цена снизилась на 6%. По серебру картина еще показательней: его цена с начала года по конец апреля выросла на 70%, однако всего лишь за 4 первых майских дня она обвалилась на 28%.

Очень примечателен в данном аспекте тот факт, что известный финансист Джордж Сорос через принадлежащий ему инвестиционный фонд Soros Fund Management

продал в течение апреля и первых дней мая весь свой запас золота и серебра. Причем, известно об этом стало лишь в самые последние дни.

Следовательно, Сорос, скупавший драгоценные металлы, когда они были дешевы, теперь решил продать их по цене, которую посчитал максимальной. Таким образом, он ожидает в дальнейшем лишь падение цен на золото и серебро.

На первый взгляд, кому-то может стать непонятно, а чем плохо украинской экономике от того, что в мире начали дешеветь нефть и драгоценные металлы, но пошел в рост доллар к евро. Это нефтяные компании – тот же российский «Газпром» - пострадают, как пострадали в 2008 и 2009 годах от обвала цен, а нам-то какое дело? Даже наоборот, удешевление нефти должно привести к снижению цен на бензины и дизтопливо, что очень хорошо для Украины?

Однако всё не так просто. Дело в том, что дешевеют обычно не только нефть и драгметаллы, но также и другие сырьевые товары, включая металлургическую продукцию. В частности, именно с лета 2008 года началось падение мировых цен на сталь, а к концу года они обвалились более чем в 2 раза. Что и стало главной причиной существенного падения промышленного производства и ВВП Украины в конце 2008 года и в 2009 году, поскольку главной статьей украинского экспорта является именно экспорт продукции горно-металлургического комплекса.

В последнее время наметилось также такое снижение мировых цен на сталь. Как отмечают экспертыв данной сфере, мировые цены на черные металлы быстро росли с начала года, но в последние недели они устремились вниз. И если теперь в мире пойдет вторая волна мирового кризиса, а на это очень похоже в связи с вышеприведенной информацией, то темпы падения цен на сталь могут ускориться еще больше.

А это, в свою очередь, приведет к резкому сокращению украинского экспорта, падению промышленного производства и ВВП, а также мощной девальвации гривни – как в конце 2008 года. Напомним, национальная валюта начала заметно «худеть» в сентябре того года, Нацбанк в течение нескольких месяцев израсходовал четверть своих золотовалютных резервов на ее подержание, но в декабре гривня упала до 10 гривень за доллар. Наверняка такой сценарий развития событий и имел в виду Азаров, когда говорил о бедах, подстерегающих Украину в случае второй волны мирового кризиса.

Так что, вполне возможно, что новая фаза мирового экономического кризиса началась как раз в эти дни. Хотя нельзя исключать, что теперь произошел лишь фальстарт, а настоящий кризис грянет несколько позднее. Например, исследователи Российской Академии Наук прогнозируют, что вторая волна кризиса наступит только в июле-августе 2011 года. Но это слабое утешение, потому что всё равно - очень скоро.

Александр Бескоровайный