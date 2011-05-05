На Весеннем марше протеста будут требовать отставки Азарова

Общественная организация «Всеукраинский комитет «Наступ» будет активно участвовать в подготовке и проведении Весеннего марша протеста 19 мая в Киеве в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед».

Об этом сегодня сообщил на пресс-конференции координатор общественной организации Руслан СЕКЕЛА, сообщили УНИАН в пресс-службе ГО «Всеукраинский комитет «Наступ».

Р.СЕКЕЛА отметил, что одним из главных требований, с которым комитет «Наступ» собирается принять участие в протесте 19 мая в рамках Всеукраинской гражданской акции «Вперед», - это отставка действующего правительства. «Кабинет Министров полностью дискредитировал себя, потому что не выполнил требований «налогового» майдана», - подчеркнул активист.

«Власти не вынесла уроков из предпринимательского Майдана, из Автомайдана. Народ все больше объединяется в борьбе за свои права, а правительство будто умышленно провоцирует людей на протесты», - сказал Р.СЕКЕЛА.

Одним из главных требований комитета «Наступ» является принятие «Народных реформ» - пакета социально-экономических законов, в частности, о системе упрощенного налогообложения для малого бизнеса. «Данные законы действительно отображают мнение людей. Потому что впервые за 20 лет независимости были разработаны во время масштабных общественных обсуждений» - отметил Р.СЕКЕЛА.

Председатель ГО «Всеукраинский комитет «Наступ» также отметило, что «реформы», которые сегодня проводятся в стране, поставили людей на грань бедности и отчаяния. «Люди готовы массово ехать в Киев отстаивать свои права», - сказал Р.СЕКЕЛА.

По его словам, в рамках подготовки к Весеннему маршу протеста «Наступ» проведет 12-14 мая ряд локальных мероприятий, в частности в Харькове, Сумах и Львове.

Справка УНИАН. 6 апреля организаторы и участники Налогового и Автомобильного майданов создали штаб по проведению Всеукраинской гражданской акции «Вперед» после того, как Кабинет Министров отказался провести полноценные консультации по пакету законодательных инициатив, направленных на восстановление экономики, борьбу с коррупцией и обеспечение социальной защиты.

Акция будет бессрочной. На первом этапе будет подготовлен и проведен Весенний марш протеста. Его цель - заставить власть принять первый пакет «народных реформ» - законодательные инициативы народного депутата Наталии КОРОЛЕВСКОЙ «Здоровая экономика - социальная защита». Позже планируется провести акции «Осеннее наступление» и «Всеукраинский Щит Свободы».

***Всеукраинский комитет «Наступ» был создан осенью 2010 года. На сегодняшний день организация насчитывает 19 представительств в областях Украины. Основной целью деятельности комитета является создание координированной структуры предпринимателей, которые организовано могут защищать свои права.