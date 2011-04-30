Глава Госслужбы автодорог перешел на работу в Госагентство
04:18, 30 апреля 2011Разное
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И первого зама забрал с собой
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уволил Владимира ДЕМИШКАНА с должности председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины.
Соответствующий указ № 523/2011 обнародован на сайте главы государства.
Другим указом (№ 524/2011) Николай МЕЗДРИН уволен с должности первого заместителя председателя Госслужбы автомобильных дорог.
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил Владимира ДЕМИШКАН председателем Государственного агентства автомобильных дорог Украины.
Соответствующий указ № 537/2011 обнародован на сайте главы государства.
Другим указом (№ 538/2011) Николай МЕЗДРИН назначен первым заместителем председателя Госагентства автомобильных дорог.
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