Открытие нового сезона в «Парке Киевская Русь»

30 апреля в 13.30 в «Парке Киевская Русь» - Центр культуры и истории Древней Руси (с. Копачев Обуховского района Киевской области) состоится открытие нового сезона - при участии Киевского мотоклуба «Skulls MC» www.skulls.kiev.ua и артистов театра Парка. В этот день можно будет узнать больше о байкерском движении в Киеве, увидеть театрализованные представления по мотивам древних былин, увидеть выступления каскадеров и огненное шоу.

Добраться до Парка можно маршрутками, которые будут курсировать от станции метро «Выдубичи» (остановка около «Фуршета») - с 10.00 - до конца работы Парка. Детали по тел. (044) 461-99-37 и на сайте «Парка Киевская Русь».