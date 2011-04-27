Открытие нового сезона в «Парке Киевская Русь»
23:25, 27 апреля 2011Разное
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30 апреля в 13.30 в «Парке Киевская Русь» - Центр культуры и истории Древней Руси (с. Копачев Обуховского района Киевской области) состоится открытие нового сезона - при участии Киевского мотоклуба «Skulls MC» www.skulls.kiev.ua и артистов театра Парка. В этот день можно будет узнать больше о байкерском движении в Киеве, увидеть театрализованные представления по мотивам древних былин, увидеть выступления каскадеров и огненное шоу.
Добраться до Парка можно маршрутками, которые будут курсировать от станции метро «Выдубичи» (остановка около «Фуршета») - с 10.00 - до конца работы Парка. Детали по тел. (044) 461-99-37 и на сайте «Парка Киевская Русь».
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