Тело Михаила Козакова пока остается в Израиле

День, когда можно будет перевести в Москву тело скончавшегося в Израиле актера Михаила Козакова, пока не определен, сообщил РИА Новости по телефону старший сын Козакова Кирилл.

"Пока еще ничего не известно, и станет ясно не раньше вторника", - сказал Кирилл Козаков, находящийся сейчас в Израиле.

22 апреля, еще находясь в Москве, он сказал журналистам, что именно здесь надеется похоронить отца, но как и когда это можно будет сделать, пока не ясно. В 1991 году М.Козаков переехал с семьёй в Израиль, в течение четырёх лет играл на иврите в Тель-Авивском камерном театре, создал в стране русскую антрепризную труппу. Его бывшая жена и двое детей: 22-летний Михаил и 16-летняя Зоя, - живут в Израиле.

Михаил Козаков скончался в пятницу в Тель-Авиве на 77-м году жизни от рака легких.