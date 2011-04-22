5 секретов успешных продаж - семинар в УНИАН

5 СЕКРЕТОВ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ

В программе семинара будут рассмотрены вопросы:

1.Роль и значение продаж в нашей жизни. Активные и пассивные продажи – что лучше?

2.«Жизненный цикл» продаж.

3.Организация продаж и управление ими.

4.Трудности и хитрые приемы в продажах.

5.Ошибки при ведении продаж и как их избежать.

Опытом по организации и ведении продаж поделится директор по развитию проектов и соучредитель ООО «Укрспецконсалтинг» Николай Артюх, на протяжении последних одиннадцати лет возглавлявший структурные подразделения, занимающиеся продажами, в «ВиЭйБи Банк», «Банк «Финансы и Кредит», «КБ «Актив-банк».

Семинар рассчитан не только на руководителей коммерческих и некоммерческих структур, но и на рядовых сотрудников, которые обеспечиваю продвижение товаров и услуг на рынке. Как показывает личный опыт автора, далеко не каждый может заниматься продажами. Обычно из десяти претендентов на роль продавцов только один после упорных тренингов и работы с опытным наставником может продолжать такую деятельность на требуемом уровне.

В ходе 2-х часового семинара участники смогут не только приобрести начальные навыки по построению системы продаж и их ведению, оценить соответствие организации продаж в их структурах общепринятым критериям, но и проверить собственные возможности, сыграв свою роль в смоделированных ситуациях.

Продолжительность – 2 часа

Стоимость – 200 грн.

Вторник, 26 апреля, в 19.00

(УНИАН, Крещатик, 4, тел. для записи – 279-33-53; или по эл. почте vika@unian.net)