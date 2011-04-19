У медведя, ранившего женщину под Луганском, все документы в порядке

С женщиной, которую сегодня в Луганской области ранил медведь, все в порядке.

Об этом УНИАН по телефону сообщили в нейротравматологическом отделении областной клинической больницы.

О характере повреждений информацию сообщить отказались.

По неофициальным данным, у пострадавшей – скальпированная рана и другие телесные повреждения.

В Главном управлении МНС в Луганской области УНИАН сообщили, что сегодня, 19 апреля, в народную службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Каменнобродском районе на территории Луганской областной общественной организации «БАРС» сорвался с цепи и ранил женщину медведь.

Женщина машиной скорой помощи была доставлена в Луганскую областную клиническую больницу

Как стало известно УНИАН, пострадавшей женщине 47 лет, она приехала покататься на лошадях. В момент нападения она шла за амуницией.

Медведь Потап, 11 месяцев от роду, жил на территории Луганского отделения общественной организации «Кинологический Союз Украины» - неприбыльной общественной организацией , заботящейся о сохранении и пополнении генофонда породистых собак. Медведей в отделении охотничьего собаководства держат, чтобы "притравливать" охотничьих собак.

По словам ветеринарного врача, занимающегося частными зоопарками, медведь Потап ранее никогда не проявлял агрессивности, был миролюбивым и хорошо общался с посетителями. Кроме того, у него есть все необходимые прививки, в то числе, и от бешенства, также есть его ветпаспорт.

Врач предположил, что пострадавшая могла сама спровоцировать животное, и настаивает на том, что медведь не виноват.