Милиция нашла водителя, который сбил школьницу и скрылся

В Черниговской области возбуждено уголовное дело против водителя, который сбил школьницу и скрылся с места происшествия.

Об этом УНИАН сообщили в отделе общественных связей УМВД Украины в Черниговской области.

Как отметили в милиции, в Талалаевскую районную больницу от неизвестного мужчины поступило сообщение о том, что на обочине дороги на окраине райцентра в бессознательном состоянии лежит девушка. На месте происшествия правоохранители установили, что 17-летнюю девушку, ученицу 11-го класса местной школы, сбил легковой автомобиль, двигавшийся в попутном направлении.

Для раскрытия преступления к следственно-оперативной группе присоединились специалисты из Управления ГАИ области и сотрудники по розыску похищенного автомототранспорта Госавтоинспекции Нежинского района. Правоохранителям удалось определить модель автомобиля и его возможный цвет. Была проведена выборка владельцев всех темных „ВАЗ-2107" по Талалаевскому району.

Во время подворного обхода милиционерам сообщили, что в один из дворов Талалаевки ночью трактором транспортировали побитую „семерку". Проверяя все дворы на этой улице, в одном из гаражей милиционеры выявили автомобиль с характерными повреждениями передней части.

Как объяснил хозяин, автомобиль ночью пригнал его сын, поставил в гараж, а сам ушел к себе домой. Злоумышленника работники Госавтоинспекции задержали по месту проживания. Мужчина объяснил, что в тот вечер выпил лишнего, и, двигаясь на автомобиле по поселку, на одной из улиц не заметил девушку, которая шла по обочине дороги, сбил ее, после чего вообще вылетел с трассы. Осознавая последствия совершенного, мужчина вместо того, чтобы оказать пострадавшей помощь и вызвать «скорую», собрал самые крупные обломки машины, чтобы уничтожить доказательства, и скрылся с места ДТП.

В настоящее время автомобиль находится на штрафплощадке Талалаевского райотдела милиции, возбуждено уголовное дело. Травмированная девушка с переломами костей таза, ушибами головы находится в реанимации райбольницы в тяжелом состоянии без сознания. Следствие по делу продолжается.