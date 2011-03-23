Жить стало лучше? Устами госпожи Акимовой говорит власть

На одном из телеканалов, в популярном шоу, в котором приняли участие светочи украинской политической мысли и «телезрители в студии», уважаемый экономист Ирина Акимова заявила, что за последние 20 лет в Украине «в целом лучше в чем-то стало жить всем» и нет сегодня «дефицита и очередей».

Если бы не простое обстоятельство, что слова произнесены первым заместителем главы Администрации президента, которая как раз и является «креативным директором» экономической политики страны, то вряд ли мы все, обыватели, обратили бы внимание на эту очевидную ложь чиновницы.

Но устами госпожи Акимовой говорит сама власть. И это язык обмана, тривиального шарлатанства и манипулирования общественным сознанием. А значит, ответственность за такие мистификации лежат не на конкретных людях, которые озвучивают идеи потемкинских деревень и считают нас с вами дураками, а на всей команде президента Украины.

И это не фрейдистская оговорка нашего украинского Конрада Аденауэра в юбке. В том, что «жить стало веселее», думает не только Инина Акимова. Ранее, на другом телешоу премьер-министр украинского правительства втирал очки и рассказывал о том, что он недавно побывал в Финляндии, убеждал нас, что не все у них там благополучно, и «простые люди тоже там деньги считают». Николай Азаров лишь забыл сказать, что ВВП на душу населения в стране Суоми $29000, а в Украине (до кризиса) $6300.

В связи с судьбоносными для народа открытиями названных чиновников, хочу вспомнить, что в Программе КПСС, которая была принята в 1961 году, была фраза, которая висела на всех советских столбах: «Все во имя человека, все для блага человека». Лицемерие этого коммунистического перла сразу же нашло отражение в народном фольклоре. Был на эту тему и анекдот. «Чукча побывал в Москве, и, вернувшись домой, рассказывает: все для человека. Все для человека. И чукча видел этого человека».

Было бы очень интересно, чтобы и госпожа Акимова озвучила публично весь список тех, кому в Украине «стало в целом лучше жить». Хотя, в принципе, недавний список самых богатых в журнале «Форбс» приоткрыл нам тайну украинского Эльдорадо.

Тот мир в Украине (назовите его «общественный строй»), который, в том числе и за последний год, построен и при вашей помощи, госпожа Акимова, на самом деле обычный вестернизм. Только мы, Украина, как в свое время объяснял философ Александр Зиновьев, ни к какому коммунизму западного образца не движемся.

В Украине ваша власть, госпожа Акимова, создала райские условия гарантированного дохода тех, кто не является производителями материальных ценностей и услуг, и для доминирования частного предпринимательства как самого эффективного средства эксплуатации людей ничего не оставляя им взамен.

Господа украинские миллиардеры и миллионеры! Делиться надо! В США благотворительность богатых больше, чем бюджет страны!

Обращусь еще раз к советскому новоязу. У Никиты Хрущева была любимая цитата: «Мы будем и впредь»... Вот и я думаю, что госпожа Акимова «будет и впредь» считать, поглядывая из окна своей чиновничьей машины на отсутствие очередей около киевских гастрономов на Хрещатике, что «в целом народ стал жить лучшее».

Не могу не вспомнить свою соседку, одинокую бабу Варю, которая меня в детстве угощала козьим молоком и краюхой свежего белого хлеба. Сегодня она уже отошла в мир иной, но перед смертью помню, рассказывала: «Жизнь нынче тяжела. Пришла с больницы, в доме ничего, кроме соли. Даже во время войны было лучше».

Виктор Тимошенко