Микроавтобус на закруглении дороги вынесло на встречную полосу

В Киевской области во время дорожно-транспортного происшествия травмированы четыре человека.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, 27 февраля в 15.00 в селе Блошинцы Белоцерковского района женщина-водитель микроавтобуса Mercedes-Benz на закруглении дороги справа не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с рейсовым автобусом “ПАЗ-32054”.

После столкновения автобус наехал на электроопору.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров автобуса “ПАЗ” (16-летний юноша и 19-летняя девушка) получили телесные повреждения и были госпитализированы в местную больницу.

На момент совершения ДТП в автобусе находилось 24 пассажира. Ведется расследование ДТП.