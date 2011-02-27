Ален Делон удостоен "телезвезды" от украинских зрителей

Известный французский актер Ален ДЕЛОН получил специальную награду от украинских зрителей за выдающийся вклад в мировое кино.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, это отличие было вручено А.ДЕЛОНУ на 7-й ежегодной церемонии награждения победителей телевизионной премии “Телезвезда”, которая состоялась в воскресенье в Киеве.

На пресс-конференции французский актер выразил благодарность за приглашение на церемонию. “Благодарю, что вы помните о моей карьере, о моем таланте”, - сказал он.

А.ДЕЛОН выразил мнение, что эта награда свидетельствует о том, что он “кое-что сделал в своей жизни и является талантливым человеком”.

“Я хотел бы, чтобы мне эту награду вручили несколько раньше. Ведь когда дают такую награду – за вклад в кинематограф – это значит, что человек уже собирается умирать”, - отметил актер, прибавив, что у него еще много планов.