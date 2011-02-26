Буш избежал малейшей возможности встретиться с Ассанжем

Бывший президент США Джордж Буш-младший отменил намеченное ранее посещение бизнес-конференции в столице штата Колорадо городе Денвер после того, как узнал о приглашении на то же мероприятие основателя скандально известного интернет-ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Буша Дэвида Шерзера и AP.

"Президент Буш отказался от своего участия после получения сообщения о том, что Джулиан Ассанж недавно получил приглашение выступить на этом же саммите", - заявил Шерзер.

В то же время адвокат Ассанжа Джеффри Робертсон сообщил, что его подзащитный не будет участвовать в конференции в Денвере.