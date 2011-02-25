Прохожие жестоко избили коммунальщика за убитую собаку

В Полтаве прохожие жестоко избили коммунальщика, который занимался усыплением бродячих собак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник коммунального автотранспортного предприятия №1628 Григорий СВИРИДЕНКО.

По его словам, сотрудник КАТП был отправлен для усыпления собаки по одному из адресов, который коммунальщикам дали в Киевском райисполкоме, где также сообщили, что по данному адресу в районе школы бродячая собака покусала женщину.

По прибытию на место происшествия коммунальщик увидел бродячую собаку со щенком и решил их усыпить. Свидетели усыпления сначали ругали коммунальщика за его действия, а потом избили его. Коммунальщик доставил усыпленных собак в КАТП и сразу же обратился в больницу.