В Киеве столкнулиь четыре иномарки: трое раненых

В Киеве вследствие столкновения четырех автомобилей травмированы трое людей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте ГАИ МВД Украины, сегодня в столице около 11.00 на Краснозвездном проспекте, 126 произошло столкновение 4-х автомобилей: Volkswagen Passat, Mitsubishi L200, Skoda Octavia и Kia Carens.

По предварительным данным, 29-летний водитель автомобиля Volkswagen (житель АР Крым), двигался в направлении Севастопольской площади. По неизвестным причинам он выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi. После чего уже «неуправляемый» Volkswagen столкнулся со Skoda Octavia. От удара это авто отбросило, и оно правой стороной зацепил левое крыло автомобиля KИА.

Вследствие аварии пострадал водитель Volkswagen, который с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга был госпитализирован в медицинское учреждение. Также получили травмы водитель автомобиля Skoda Octavia (мужчина 1957 г.р.) и его пассажирка - 28-летняя женщина. С тяжелыми травмами они были доставлены к больницу.

Начато расследование, которое установит причину дорожно-транспортного происшествия.